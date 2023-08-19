新华社北京8月18日电（记者刘慧、刘羽佳）证监会有关负责人18日就近期市场关注的一系列热点问题进行回应。

证监会资料图

对于市场关心的IPO节奏、再融资暂停传闻，证监会有关负责人说，始终坚持科学合理保持IPO、再融资常态化，同时充分考虑二级市场承受能力，加强一二级市场的逆周期调节，更好地促进一二级市场协调平衡发展。“市场会感受到这种变化。”

近期市场对股票市场T+0交易制度讨论较多。证监会有关负责人明确，现阶段实行T+0交易的时机不成熟。他指出，目前A股市场以中小投资者为主，持股市值在50万元以下的投资者占比96%，现阶段实行T+0交易可能放大市场投机炒作和操纵风险，特别是机构投资者大量运用程序化交易，实行T+0交易将加剧中小投资者的劣势地位，不利于市场公平交易。

近期投资者关于降低证券交易印花税税率的呼声较多。证监会有关负责人说：“从历史情况看，调整证券交易印花税对于降低交易成本、活跃市场交易、体现普惠效应发挥过积极作用。有关具体情况建议向主管部门了解。”

对于市场关注的大股东减持行为，证监会有关负责人强调，证监会对大股东、董监高因离婚、解散、分立等减持明确了监管口径，消除了可能存在的制度漏洞。下一步，将持续做好减持监管工作。密切关注市场反映的股东减持问题，认真分析、深入评估，适时研究优化减持规则，进一步规范大股东、董监高等相关方的减持行为，增强制度约束力。

回应如何引入更多中长期资金时，证监会有关负责人表示，重点是营造有利于中长期资金入市的政策环境。同时，加强跨部委沟通协同，加大各类中长期资金引入力度，提高权益投资比例。具体政策方面，证监会将支持全国社保基金、基本养老保险基金、年金基金扩大资本市场投资范围；丰富个人养老金产品体系，将指数基金等权益类产品纳入投资选择范围；推动完善全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理制度，进一步促进年金基金市场化投资运作水平；推动加快将个人养老金制度扩展至全国等。

回应如何进一步支持高水平科技自立自强时，证监会有关负责人说，建立突破关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组“绿色通道”，提高审核注册效率，增加优质上市公司供给等。

在谈到深化并购重组市场化改革时，证监会有关负责人说，将适当提高对轻资产科技型企业重组的估值包容性，支持优质科技创新企业通过并购重组做大做强等。

在谈到如何支持股份回购时，证监会有关负责人表示，加快推进回购规则修订，放宽上市公司在股价大幅下跌时的回购条件，放宽新上市公司回购限制，放宽回购窗口期的限制条件，提升实施回购的便利性。鼓励有条件的上市公司积极开展回购，督促已发布回购方案的上市公司加快实施回购计划、加大回购力度，及时传递积极信号。

在介绍债券市场情况时，证监会有关负责人说，今年1至7月交易所债券市场发行各类债券合计融资7.32万亿元，超过去年全年水平。在防控重点风险方面，强化城投、房地产等重点领域债券风险防控，违约风险总体保持收敛。

此外，证监会有关负责人还介绍，今年3月境外上市新规实施以来，已有19家各类企业完成赴港、赴美境外上市备案。下一步，将持续畅通企业境外上市渠道，推出更多符合条件的“绿灯”案例，包括市场较为关注的协议控制（VIE）架构企业和平台企业。

(责编：杨光宇、曹昆)

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