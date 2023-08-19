新华社北京8月18日电（记者刘羽佳、刘慧）7月24日召开的中共中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。8月18日，证监会有关负责人就这一重要部署的贯彻落实情况接受了媒体采访。

该负责人表示，具体工作中要把握好标本兼治、突出重点、稳字当头、发挥合力等四个原则。

在加快投资端改革方面，证监会将放宽指数基金注册条件，提升指数基金开发效率，鼓励基金管理人加大产品创新力度。推进公募基金费率改革全面落地，降低管理费率水平。引导头部公募基金公司增加权益类基金发行比例，促进公募基金总量提升和结构优化。引导公募基金管理人加大自购旗下权益类基金力度。建立公募基金管理人“逆周期布局”激励约束机制，减少顺周期共振。拓宽公募基金投资范围和策略，放宽公募基金投资股票股指期权、股指期货、国债期货等品种的投资限制。

在提高上市公司投资吸引力方面，证监会将建立完善突破关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组“绿色通道”；推动提升上市公司特别是大市值公司分红的稳定性、持续增长性和可预期性；修订股份回购制度规则，放宽相关回购条件，支持上市公司开展股份回购；深化上市公司并购重组市场化改革，优化完善“小额快速”审核机制；突出扶优限劣，研究对于破发或破净的上市公司和行业，适当限制其融资活动，要求其提出改善市值的方案；合理把握IPO、再融资节奏，完善一二级市场逆周期调节。

在优化完善交易机制方面，该负责人表示，将降低证券交易经手费，同步降低证券公司佣金费率；进一步扩大融资融券标的范围，降低融资融券费率，将ETF纳入转融通标的；完善股份减持制度，加强对违规减持、“绕道式”减持的监管，同时严惩违规减持行为；优化交易监管，增强交易便利性和畅通性，提升交易监管透明度。适时推出程序化交易报告制度；研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间，更好满足投资交易需求。

在激发市场机构活力方面，证监会将优化证券公司风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束，提升资本使用效率。实施融资融券逆周期调节，在杠杆风险总体可控的前提下，研究适度降低场内融资业务保证金比率。研究推出深证100股指期货期权、中证1000ETF期权等系列金融期货期权品种，更好满足投资者风险管理需要。允许更多境内外投资机构在审慎前提下使用衍生品管理风险。落实差异化监管政策，对优质私募股权创投基金简化登记备案，进一步推进私募股权创投基金实物分配股票试点。大力发展中国特色指数体系和指数化投资，鼓励各类资金通过指数化投资入市。

在统筹提升A股、港股活跃度方面，证监会将持续优化互联互通机制，进一步拓展互联互通标的范围，在港股通中增设人民币股票交易柜台。在香港推出国债期货及相关A股指数期权。同时，支持在美上市中概股在香港双重上市。

在形成活跃资本市场合力方面，该负责人介绍，近期加大跨部委沟通协调，抓紧研究推动若干重要举措。比如，推动优化上市公司股权激励个人所得税纳税时点等资本市场相关税收安排；推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制，促进其加大权益类投资力度；引导和支持银行理财资金积极入市；支持银行类机构等更多投资者全面参与交易所债券市场等。

(责编：杨光宇、曹昆)

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