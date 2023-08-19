本报记者 王 珂

扬州中国大运河博物馆“运河上的舟楫”展厅。

尼山圣境景区大学堂内的仁厅。

长白山传奇飞行体验馆。

以上图片均为文化和旅游部提供

核心阅读

随着互联网、大数据、虚拟现实等新技术在文旅领域加速应用，沉浸式文旅项目在各地不断涌现。当前文旅市场加速回暖，文化和旅游部等部门加快推动沉浸式旅游发展，有效增加了市场新供给，也为文旅产业发展和扩大文旅消费注入新动能。

沉浸式演艺、沉浸式夜游、沉浸式展览展示、沉浸式街区……随着互联网、大数据、虚拟现实等新技术在文旅领域加速应用，沉浸式文旅项目在各地不断涌现，成为广受关注的新业态、新产品。

《“十四五”旅游业发展规划》提出，“开发数字化体验产品，发展沉浸式互动体验、虚拟展示、智慧导览等新型旅游服务”“推动智能旅游公共服务、旅游市场治理‘智慧大脑’、交互式沉浸式旅游演艺等技术研发与应用示范”。

近来，文化和旅游部等部门加快推动沉浸式旅游发展——文化和旅游部开展智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作，并于近日公布了首批入选24个项目名单；文化和旅游部产业发展司发布20个沉浸式文旅新业态示范案例，示范带动沉浸式文旅新业态高质量发展。

新体验受到游客欢迎

坐上飞天椅，跟随海东青直冲云霄，在云端俯瞰长白山壮美山河，在呼啸俯冲中飞越四季美景……置身吉林长白山池北区的长白山传奇飞行体验馆，穿云破雾、身临其境般的沉浸式体验，给很多游客留下难忘回忆。

据介绍，体验馆的《飞越长白山》影片通过视觉创意和独特的裸眼4D娱乐体验，360度呈现长白山风光全貌。如今，体验馆已成为长白山旅游的热门打卡点。

今年以来，我国文旅市场加速回暖，以沉浸式旅游为代表的新供给越来越受游客追捧。大众点评发布数据显示，8月以来，平台上含“沉浸式”关键词的笔记数量同比增长近70%，“沉浸式”成为上海、武汉、北京、成都、杭州等城市消费者搜索的热门关键词。

为推进智慧旅游融合创新发展，文化和旅游部开展了智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作，并于近日公布了首批入选24个项目名单，引领全国智慧旅游沉浸式体验新空间的产业化、标准化、规模化发展，为文旅产业转型发展提供新思路。

智慧旅游沉浸式体验新空间，是指依托旅游景区、度假区、休闲街区、工业遗产、博物馆等场所或相关空间，运用增强现实、虚拟现实、人工智能等数字科技并融合文化创意等元素，通过文旅融合、虚实结合等方式，让游客深度介入与互动体验而形成的一种旅游新产品、消费新场景。

沉浸式旅游走热，得益于供给和需求两端发力。美团文旅研究院院长路梦西认为，随着我国旅游消费需求不断升级，旅游方式逐渐从走马观花式的“赶景点”向深度游览、互动式休闲转变。紧跟旅游消费趋势，沉浸式体验新空间通过融入更多文化元素，提升了游客参与感，进一步改善了旅游体验。

促进文旅深度融合

无人机表演、光影水秀、烟火秀……在济宁曲阜尼山圣境景区，沉浸式文化夜游主题活动“尼山圣秀”吸引了大批游客前来，沉浸式体验中华文化的魅力。

“尼山圣秀”依托科技手段，以天空为幕，将音乐、喷泉、激光、水雾、烟花、无人机等完美融合，呈现出音乐与喷泉交响、激光投影与烟花表演共舞的奇幻情境，让游客领略尼山夜色，感受传统文化，打造出充满惊喜和魅力的沉浸式新体验。

为示范带动沉浸式文旅新业态高质量发展，文化和旅游部产业发展司近日发布了20个沉浸式文旅新业态示范案例。20个案例包括沉浸式演艺、沉浸式夜游、沉浸式展览展示、沉浸式街区/主题娱乐，植根于中华文化，坚持守正创新，践行“活起来”要求，以沉浸式表达让中华优秀传统文化在新时代焕发新生机、呈现新风貌。

在山西，《又见平遥》带着观众步入多重空间，感受传统文化魅力；在湖南，《遇见大庸》用连续的情境空间将张家界大庸明清时期的市景重构；在扬州中国大运河博物馆，游客走进5G大运河沉浸式体验区，一镜到底穿越17座运河城市，在古色古香的街道与商铺间感受繁华……

强劲复苏的消费市场，文旅加速融合是一个明显特征。“诗”和“远方”更好联结，不仅给游客带来新体验，也带动形成文旅市场新的增长点，为恢复和扩大文旅消费注入新的动力。

中国传媒大学文化发展研究院副院长卜希霆认为，沉浸式旅游通过空间和场景的重构，实现了文化和旅游更加深度的融合，不仅为游客提供了更丰富的感知体验，也为优秀传统文化传承、传播提供了更好的体验场景，让更多文化遗产得到更好的保护和开发利用，让传统旅游空间在叠加技术和文化之后焕发新活力。

北京第二外国语学院教授厉新建认为，在沉浸式体验项目中，地域特色、科技创新、历史文化、时尚观光4个要素缺一不可。如果缺少文化内涵支撑，仅仅是眼花缭乱的科技呈现，很可能使旅游体验变得乏味。

沉浸式旅游展现了更加强大的带动作用。在长安十二时辰主题街区，“IP+夜游”模式形成了独具特色的夜演、夜游、夜市三大“夜经济”板块，通过深挖唐代历史、民俗，创新性策划节庆主题活动，吸引更多游客放慢脚步深度体验，带动了餐饮、酒店、休闲、娱乐等产业发展。

创造更多文旅消费新供给

坐进体验区，变身为“雷鸟”，开启一次新奇的环球飞行之旅……在上海迪士尼度假区，翱翔·飞越地平线项目带来的沉浸式体验，通过4D巨型屏幕投影技术和超重失重喷雾仿真飞行，为游客模拟穿行世界各地，每天都会吸引不少游客排队。

文化和旅游既是拉动内需、繁荣市场、扩大就业的重要内容，也在满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着显著作用。当前，文旅市场加速回暖势头良好。进一步激发市场活力，关键在于加大优质旅游产品供给力度，而以沉浸式旅游体验为代表的智慧旅游就是发力的重点方向之一。

武汉星月云旅游开发有限责任公司副总经理徐维华认为，沉浸式旅游的未来发展有两大趋势：一是沉浸式业态集群化，以沉浸式的方式赋能文化景区、文化街区及文化园区，通过与餐饮、住宿、旅游、购物和娱乐等行业相关要素的创新相结合，使原本独立的旅游消费点形成组团化、规模化；二是沉浸式旅游深入化，随着更多高新技术的广泛应用，给体验者带来多维度、全包围式、交互感强的体验。

路梦西认为，首批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点名单、20个沉浸式文旅新业态示范案例的公布，有助于充分发挥行业内的引领示范作用，带动沉浸式旅游等旅游新业态、新体验更好发展。文旅企业应紧跟消费趋势，打造多样化、高品质的沉浸式旅游产品，激发文旅消费的更大潜力。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2023年08月19日 06 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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