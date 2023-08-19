本报北京8月18日电 （记者张天培）8月15日至16日，中国公安部、泰国警察总署、缅甸警察总部、老挝公安部在泰国清迈联合举行针对本区域赌诈及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪的专项合作打击行动启动会。

各方决定，在泰国清迈共同建立专项行动综合协调中心，并针对赌诈猖獗的区域设立联合行动点，以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动，严厉打击本区域电信网络诈骗和网络赌博犯罪，坚决扭转人口贩运及绑架、拘禁等犯罪高发态势。

各方表示，将用实际行动向那些仍不收手的赌诈犯罪集团发出严厉警告，向国内外展示中泰缅老四国警方团结合作、严打赌诈的坚定决心。

《 人民日报 》（ 2023年08月19日 06 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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