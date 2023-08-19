中泰缅老四国警方启动合作打击赌诈集团专项联合行动
2023年08月19日06:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月18日电 （记者张天培）8月15日至16日，中国公安部、泰国警察总署、缅甸警察总部、老挝公安部在泰国清迈联合举行针对本区域赌诈及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪的专项合作打击行动启动会。
各方决定，在泰国清迈共同建立专项行动综合协调中心，并针对赌诈猖獗的区域设立联合行动点，以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动，严厉打击本区域电信网络诈骗和网络赌博犯罪，坚决扭转人口贩运及绑架、拘禁等犯罪高发态势。
各方表示，将用实际行动向那些仍不收手的赌诈犯罪集团发出严厉警告，向国内外展示中泰缅老四国警方团结合作、严打赌诈的坚定决心。
《 人民日报 》（ 2023年08月19日 06 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国持续推动轨道交通、常规公交、慢行交通网络融合发展
- 人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰）公共交通作为综合交通建设的重要组成部分，是城市发展的重要基础脉络，乘坐公共交通已经成为居民出行的主要途径。交通运输部发布的《交通强国建设纲要》指出，要加强城市交通拥堵综合治理，优先发展城市公共交通，鼓励引导绿色公交出行，合理引导个体机动化出行。…
- 评论
- 关注