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北京华商壹棠服务公寓正式发布

2023年08月19日07:56 | 来源：央广网
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原标题：“壹路绽放，棠开京城”｜北京华商壹棠服务公寓正式发布

　　8月18日，招商蛇口在北京落地的首个服务公寓项目——北京华商壹棠服务公寓开业庆典举办，现场特邀招商蛇口华北区域及北京公司、招商伊敦相关领导、合作伙伴以及媒体嘉宾们一同出席本次活动。

　　“壹路绽放，棠开京城”，壹棠服务公寓作为招商蛇口旗下中高端服务公寓品牌，起源深圳，一路走过香港、重庆、苏州，今天正式抵达北京，以“棠”为帆，驶入京城，为穿梭世界的旅人提供如海棠般的雅致时光。伴随着竖琴古典音乐的演绎，现场嘉宾络绎不绝，热闹非凡，活动氛围不仅体现壹棠“温暖、雅致”的格调，更融合了京城传统建筑元素，传承美好经典文化，彰显“悦享美好，雅致如棠”的品牌形象。各方嘉宾欢聚“壹棠”，共赴美好之约。　　

　　招商蛇口作为央企品牌，始终秉承美好生活承载者使命，围绕开发业务、资产运营、城市服务三大类业务，致力为业主和客户构建自然、和谐的“美好生活圈”。招商蛇口华北区域总经理刘成表示：“公寓是我们资产运营的核心业务之一，通过旧物业重新升级改造，盘活资产，一方面将存量资产做优做强，另一方面，通过商改住的产品改造树立片区标杆转型作品，开拓片区高质量发展新局面。”近30年来，北京华商大厦作为核心CBD区域写字楼，周边配套成熟，持续为片区提供商业价值，今天以旧貌焕新颜，以壹棠之名，提供多元温馨的安心之所。刘成表示：“我们将不断夯实产品质量、服务质量，携手兄弟公司招商伊敦共同为客户营造一个美好社区居住环境，助力城市片区的产业转型发展、服务配套升级。”　

　　招商伊敦是招商蛇口旗下酒店及公寓专业运营公司，招商伊敦负责人李杰表示：“招商伊敦定位于多元化品牌发展战略，产品线从五星级酒店到社区型长租公寓全方位覆盖。酒店业务建立了‘伊敦’及‘伊敦睿选’自有品牌，公寓业务已形成完善的‘壹’系列品牌，包括壹棠服务公寓、壹间公寓、壹栈人才公寓，全产品覆盖客户全周期租住需求。”

　　壹棠服务公寓定位于长短结合的高品质酒店式服务公寓。以多元化共享配套的棠悦空间、更主动更贴心的棠心服务以及有温度、有交流的棠邻社群为核心理念，为居停壹棠的客户打造“温暖、美好、雅致”的棠生活。

　　李杰表示：“今天，我们以全新的产品及服务赋予华商大厦新的生命力，以‘壹棠’为名，为城市的筑梦者提供一处安心之所。”

　　随着热闹精彩的舞狮表演，现场迎来了开业庆典启动仪式。主礼嘉宾共同按下启动按钮，五朵海棠花在大屏幕上随之盛开，象征着壹棠走过的五座城市，壹路绽放，棠开京城。在现场来宾的祝贺与共同见证下，北京华商壹棠服务公寓正式开业，以全新的服务公寓产品助力片区居住配套服务升级。

活动现场

　　北京华商壹棠位于中央商务区CBD东三环与四环之间的黄金地段，以便利的出行与通勤、繁华热闹的商圈、轻松闲适的旅程，为城市精英和在途旅人提供全方位的便捷。

北京华商壹棠实景

　　舒适性和功能性兼备，品质与智能俱有，尽在北京华商壹棠。公寓共479套房源，精心设计多样户型，风格现代简约，全方位满足长短住需求。房间内部统一配置知名品牌家私家电，采用智能化家居应用系统，轻松开启多场景居家模式，全方位打造优质居住体验，尽享品质生活。　

　　公寓倾情打造棠悦空间、棠心服务和棠邻社群，设计多元化共享空间，以空间为美好生活的载体，以“人”为核心，切实满足客户的社交需求和休闲需要。室外观光花园早餐厅、露台、健身房、瑜伽室、儿童活动室等全方位生活配套，轻松享受本真生活。　　

　　奔波忙碌在城市之间，怀揣着对美好的向往与追求，在北京华商壹棠，是城市追梦的起点，也是安居和美好的归处。

　　长租公寓业务是招商蛇口综合发展战略的重要一环，招商伊敦始终坚守招商蛇口“美好生活承载者”的使命，深耕住房租赁市场，共创城市美好生活的复合连接，打造美好生活圈，以更优质的产品与服务助力区域居住配套的升级，让旅居生活更美好。

　　壹棠服务公寓作为招商伊敦“壹”系列自有品牌公寓的主力产品之一，已布局全国5城，开业7个项目。未来，壹棠服务公寓将持续在城市经济聚集区域不断发力，满足国内外企业中高管、商务精英等核心客群的美好居住需求，竭力打造长短住结合的高品质酒店式服务公寓产品，为城市旅人敬献雅致如棠的美好生活体验。

(责编：董童、李源)
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