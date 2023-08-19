原标题：交通银行两家网点获颁零碳网点

交通银行“十四五”战略规划明确提出，绿色是全集团业务经营发展的底色。近年来，交行深入贯彻落实新发展理念，助力实现“碳达峰、碳中和”目标，将绿色低碳理念融入经营管理各环节。

8月10日下午，上海环境能源交易所向交行上海长三角一体化示范区分行、苏州汾湖支行两家网点颁发碳中和证书，标志着这两家网点成为长三角区域首批“零碳网点”。

“零碳网点”是如何诞生的？以交行上海长三角一体化示范区分行为例，经上海环境能源交易所审核，该行完成116吨上海碳排放份额注销，用于抵消2023年上半年生产经营活动所产生的温室气体排放，从而实现“零碳”。该行除了做好自身碳减排工作，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展之外，还积极扶持乡村振兴和绿色产业。

据交行苏州汾湖支行行长刘凯介绍，该行近年来加大绿色信贷投放、绿色金融宣传、绿色金融产品创新力度。同时，全行员工从自身做起，推动低碳办公、绿色出行，为示范区内金融机构在创办绿色网点方面提供了学习模板。

交行长三角管理总部相关负责人介绍说，成功获颁的“零碳网点”，既是示范区内首家，也是交行长三角区域内首家，为长三角金融机构创办绿色网点提供了模板。交行将持续紧跟国家政策，充分践行绿色发展理念，不断提升绿色金融服务能力。

业内人士认为，此举进一步完善了绿色金融体系，是金融机构践行长三角生态绿色一体化发展示范区国家战略的具体表现，有着“零碳示范”和“经济示范”双重意义。

(责编：董童、李源)

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