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“大就业”嵌入“小网格”

2023年08月19日08:40 | 来源：光明日报
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【促就业，全社会在行动】

在河北唐山，促高校毕业生就业是“一把手”工程，是举全市之力、聚万众之智共同推动的“大事”。而这件“大事”，最终则是嵌在就业“小网格”中落实落细。

唐山市人力资源和社会保障局局长江洁告诉记者，今年以来，唐山建立了市、县、乡、村四级就业网格，在网格中落实“人头对人头”包联机制，逐级建立数据台账，动态掌握辖区高校毕业生就业情况，并精准指导帮扶就业。全市各地各部门通过数字赋能、政策赋能等多措并举，力促高校毕业生就业。

今年以来，唐山依托市县两级人力资源市场，出动多路直播团队走进重点企业，以“政策解读+企业展示+岗位推介”形式，用镜头带领求职者“沉浸式”了解各家招聘企业的真实情况，了解就业政策，并在直播页面右下方推出招聘岗位申请链接，供求职者一键投递简历。截至目前，全市已创新举办“直播带岗”活动311场次，发布岗位2.9万个。

高校毕业生的就业岗位从哪里来？近年来，唐山先后推出“凤凰英才”政策及2.0、3.0升级版，今年2月再升级至4.0，由优待毕业生转变为强化对毕业生个体和用人主体双支持。江洁介绍，今年唐山共安排年度人才经费约20.7亿元。

政策赋能激发了用人单位的引才活力。唐山聚焦全市规上企业和新开工项目，加大岗位挖掘力度，并充分发挥全省首家人才发展集团的作用，依托迁安、曹妃甸等10个人力资源服务产业园，吸引102家京津冀人力资源服务机构入驻。截至目前，全市累计开发就业岗位50余万个，其中针对高校毕业生的岗位26万个。

同时，唐山各部门推动高校毕业生就业工作力度也前所未有：市卫健委实施“大学生乡村医生”专项计划，为应届毕业生免试进行执业注册；市工商联开展“民企高校携手促就业行动”；市工信局组织专精特新中小企业、“小巨人”企业积极参与就业招聘活动……全市招聘日日有、活动月月新，为高校毕业生就业提供了多样选择。

在此基础上，唐山深入实施“万企入校园”招聘、组织“百所高校进唐山”对接，为高校毕业生开设就业直通车。今年2月，市委书记武卫东率队赴四川大学、西南交通大学等高等院校，与高校毕业生面对面。

数据显示，2022年，10余万名高校毕业生实现在唐就业。江洁表示，该市今年的高校毕业生就业人数将实现新突破。（记者 耿建扩 陈元秋）

(责编：郭思邈、李楠桦)
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