第四届中国-蒙古国博览会（以下简称“中蒙博览会”）将于9月6日至10日在内蒙古自治区呼和浩特市举办，主题为“共建开放新格局，共享发展新机遇”。在8月18日举行的商务部专题新闻发布会上，商务部副部长李飞、内蒙古自治区副主席杨进及相关负责人介绍了博览会筹备及中蒙经贸合作有关情况。

“本届博览会的展览展示亮点纷呈，创下多个历届之最。”杨进介绍，一是主展面积达到9.2万平方米，创历届最大；二是预计参展企业3000多家，创历届最多；三是目前参展国别达到35个国家和地区，创历届最多；四是参展省区市27个，其中主宾省3个，创历届最多。

据了解，本届博览会将创造性地举办国家向北开放经贸洽谈会，为优化区域开放布局、提升国家向北开放水平搭建国际化贸易投资合作新平台。会议论坛板块共设置中国内蒙古-中亚五国的经贸合作研讨会、绿色农畜产品推介会、“万里茶道”国际文化旅游推介会等9个专题活动，博览会展示板块设置综合展和商品展两大类。

“近年来，中蒙两国双边经贸合作取得了丰硕成果，全面战略伙伴关系不断深化。”李飞表示，中国多年是蒙古最大贸易伙伴国。据中方统计，2022年双边贸易额达122亿美元，同比增长34%。今年上半年，双边贸易额同比增长62.6%，继续保持强劲增长势头。

“中蒙两国地理相邻、人文相亲，经济互补性强。我们将继续秉持亲诚惠容理念同蒙方开展合作，加强两国互联互通，同时推进中蒙俄经济走廊建设，高质量共建‘一带一路’。”李飞表示。（记者 董蓓）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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