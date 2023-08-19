民营经济活跃的浙江，有一个显著的特色，那就是纺织、电机、高端装备等“块状经济”特征明显，形成特色产业集群，很多具有全国乃至全球影响力。反过来说，一家企业存在的违法违规风险，折射的可能就是整个产业的共性隐患。

地处浙江中部的金华市，特色产业集聚，市场主体总量居浙江前列。2023年以来，当地深入推进企业合规改革，通过办理一个案件、影响一批企业、盘活一个产业，帮助企业“祛病健身”，推动行政执法理念转变的同时，实现营商环境的持续优化，打造企业产业合规“示范之城”。

如今，这项改革成效初显。金华市开展企业合规改革工作以来，当地已办理多起行政合规案件，制定重点产业行业合规指引11个，指导16家重点企业、4个园区开展合规示范建设，助力34家企业“涅槃重生”。

破题之要，帮企业找到“桥”和“船”

众所周知，盐酸、硫酸是危险化学物质。在水晶产业集聚的金华浦江，当地的水晶加工企业也经常因此“惴惴不安”。

水晶加工过程中，要使用盐酸、硫酸进行酸化处理。但按照《易制毒化学品管理条例》规定，企业购买使用盐酸、硫酸要具备申购资质并且备案，但很多小微水晶企业并不具备资质。

怎么办？有人想到了“借”——以其他公司的名义购买。在一次例行检查中，浦江公安部门就发现，当地某珠宝有限公司将备案证明借给租户使用，而且租户无存储仓库。

据调查，浦江县2000余家水晶企业中，类似这样采用挂靠方式购买相关危险化学品的小微企业占比不小。而且，他们想规范经营的意愿十分强烈，自身也不愿“踩雷”。

行政执法机关既要适时亮红牌，又要帮企业找到“桥”和“船”。

“推动企业合规，并不是帮助企业逃避处罚，这是两个概念。”浦江县公安局相关负责人说，合规工作的落脚点是推动企业高质量发展。

鉴于该企业具有合规意愿和条件，浦江县鼓励企业聘请合规律师，当地公安、司法、应急等部门启动企业行政合规程序，会同金华市司法局围绕水晶产业购买、运输、使用、存储易制毒化学品等环节开展调研论证，创新构建1+N易制毒化学品管理模式。

最后，这家珠宝公司设置了危化品仓库，进行了企业合规整改，相关部门对其免除了罚款。“企业行政合规不仅给了‘犯错’企业一个改过机会，还通过规范企业日常经营，大大降低了生产成本。”企业负责人张先生说。

与此同时，浦江县出台行政合规事项指引，对硫酸等易制毒化学品使用进行规范，明确租用大公司车间开展生产经营的水晶加工户，可以与大企业共建仓库，合用备案证明。目前，浦江已有45家水晶企业享受到合规新政的便利。

这起从“一企”合规到“一起”合规的首案，在中国政法大学教授许身健看来，充分体现了法律的刚性与执法的温度完美结合，既回应了企业需求，又彰显了社会治理效果。

规范之策，助企业减少“成长的烦恼”

一纸备案证明，是金华市推进企业合规改革的一个缩影。从服务企业开始，金华合规改革已拓展到建筑施工企业、快递行业、电子商务、五金物流、水晶行业、红木家具、茶叶、中药材等金华特色产业。

金华物流行业发达，被誉为“中国快递第一城”。快递物流产业在迅速发展的同时，也面临诸多共性问题，违法违规行为时有发生。

“调研发现，至少有9部法律法规和快递行业管理相关。”金华市快递行业协会秘书长曹伶飞说，众多条文分散在不同的法律法规里，缺乏系统性，一定程度上影响了知晓率，导致相关法律法规执行时打了折扣。

如何帮助快递行业把握涉法风险点，实现健康有序发展？《金华市快递行业合规指引》收录了“规范收寄”“安全经营”“信息安全”“依法用工”“安全生产”“刑事风险”等29条相关提示。

经过合规治理，今年6月金华市邮政公司在该市范围内非实名情况“零发生”，在投递量增长20%的情况下，客户有理由投诉快件丢件同比下降30%。

“这是一本很实用的‘操作宝典’，也是‘护身符’。”金华市邮政公司寄递事业部副总经理江竹均说，指引的出台对促进快递行业规范管理、推动建立快递行业合法合规健康发展生态圈极具现实意义。

在集聚了70多家科技型中小企业的金磐数字经济园，金华市工商联副主席、市科技企业孵化器协会会长徐军山表示，通过制定数字化园区合规指南，抓住园内企业“高频使用”和“直击痛点”的重点环节和领域，指导正处于初创成长期的中小企业开展合规治理，大大降低了企业在用工、税务等领域的违法风险，减少了企业“成长的烦恼”。

“园区是开展企业合规的一个很好的切入点，它对经济发展贡献度大，而且一家企业的痛点，在园区内往往具有普遍性。”徐军山认为，企业合规其实就是对经营管理流程的规范和管控，“对企业来说，既能因防患未然而‘省心’，又能减少违法违规带来的运行成本，实现‘省力’。”

笃行之道，树营商环境标杆城市

社会主义市场经济本质上是法治经济。浙江金兰律师事务所主任陆云英参与了当地多项合规指南的调研和制定，企业普遍反映生产经营中税务、安全、环保等方面一旦出现问题，会存在刑事和行政处罚的双重风险，有了处罚记录后企业贷款、相关资格的申请等都会有障碍。

“企业对开展合规的意愿都比较强烈，但企业反映他们自身没有能力解决这些风险，希望政府提供指导。”陆云英说。

眼下，金华正纵深推进企业合规改革，探索可复制、可推广的改革经验：

出台浙江首个企业合规改革方案——提出企业合规建设的一系列举措，明确加快企业合规制度供给、创新企业合规行政监管模式等6个方面创新举措。

数字赋能建成“合规一件事”平台——通过构建涉案企业合规事项“数据池”，实现惠企政策一网聚集、企业诉求快速响应。

创新推进合规激励措施——严格落实宽严相济刑事政策和包容柔性执法理念，强化闭环监管，强化预防指导、包容服务，给予合规企业指导和政策激励。

“推进企业合规改革，是企业高质量发展内在结构转型的必然，有利于减少交易成本和制度成本，有利于促进政府依法行政，也有利于提升企业防控风险的治理能力。”中国人民大学法学院教授王旭认为。

金华市企业合规改革领导小组办公室主任、市司法局局长李天标表示，下一步金华市将重点加快推进合规改革工作，以争创企业合规示范区来助力打造营商环境标杆城市。(记者 陆健）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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