近日，南方一城市要求网约车公司对“一口价”“特惠价”等运价规则进行全面清理规范，引发了公众对于是否取消网约车“一口价”的讨论。

“一口价”顾名思义，指的是乘客设定目的地后，系统给出一个固定结算价格，不管堵车还是改路，所花费的价格都不变。

在部分乘客看来，“一口价”模式既节约了乘车支出，又能减轻对司机绕路、延时等非正当服务行为的疑虑。但是，对于网约车司机而言，派单机制是否公平则有待商榷。有网约车司机反映，若开启“一口价”“特惠价”接单模式，会长时间接不到普通订单，而平台对特惠订单的抽成比例又与普通订单无异，司机收入难以保障。

争议背后，实质是网约车市场的供需失衡。在运力供给饱和、司机订单量下滑的背景下，平台间“以价换量”的竞争随之加剧。对于“一口价”等低价营销活动，需辩证看待。“一刀切”取缔可能导致乘客选择网约车意愿下降，同样也会影响司机收入。因此，“一口价”模式还得寻求更优解。

“一口价”能否持续，与网约车定价机制是否合理高度相关。网约车平台有权根据自身实际对价格进行调整，但从市场情况看，不少“一口价”“特惠价”明显低于传统巡游出租车的价格，已涉嫌不正当价格竞争。对此，要合理确定运价，保持计价规则相对平稳，并按规定实行明码标价，不得以不正当价格竞争行为扰乱市场秩序。需要注意的是，目前的定价机制中，司机、行业协会等行业主体的参与度和话语权并不高，未来还应鼓励相关各方深度参与网约车定价决策，完善网约车定价机制。

对平台而言，还要继续优化运营规则及监管机制，充分兼顾乘客、司机以及平台等多方利益。在为乘客用车保留更多选项的同时，确保司机的自主选择权，不得强制司机接“一口价”等特惠订单；要加强与司机群体的沟通协商，优化利益分配模式，保障司机群体的合理劳动报酬水平。

(责编：郭思邈、李楠桦)

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