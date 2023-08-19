在17日的2023世界机器人大会上发布的《中国机器人技术与产业发展报告（2023年）》（以下简称“发展报告”）显示，当前，我国机器人产业总体发展水平稳步提升，应用场景显著扩展，核心零部件国产化进程不断加快，协作机器人、物流机器人、特种机器人等产品优势不断增强，创新型企业大量涌现。

机器人作为科技创新的璀璨明珠，是衡量一个国家科技创新能力的重要标志之一。根据发展报告，全球机器人产业保持增长态势，中国成为机器人产业发展重要推动力。汽车和电子行业仍是机器人应用程度最高的领域，人形机器人发展加速。

近年来，机器人技术创新持续活跃，专利申请呈现较强发展势头，中国专利申请量保持上升趋势。我国在机器人模块化与重构、多任务规划与智能控制、信息感知与导航等技术方向已积累了一批专利成果。

中国电子学会绘制的中国各类机器人产业图谱显示，从我国机器人领域国家级专精特新“小巨人”企业和上市企业分布来看，我国机器人优质企业重点分布在京津冀、长三角、珠三角地区，形成了以北京、深圳、上海、东莞、杭州、天津、苏州、佛山、广州、青岛等为代表的产业集群，并在当地优质企业引领带动之下，涌现了一批在细分领域具有较强竞争力的新锐企业。

我国拥有广阔的机器人应用市场，随着“机器人+”行动稳步实施，机器人应用领域正加速拓展，并在新能源汽车、医疗手术、电力巡检、光伏等领域的应用不断走深向实，有力支撑行业数字化转型、智能化升级。

对于我国机器人产业的未来发展，中国电子学会副理事长兼秘书长陈英表示，机器人产业技术将加快融合创新突破，应用场景将持续扩展，大模型将成为机器人智能“大脑”，机器人生态将加速共融共生。

(责编：郭思邈、李楠桦)

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