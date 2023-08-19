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折叠屏手机打破“千机一面”困局

2023年08月19日10:02 | 来源：新华网
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折叠屏手机已成为手机厂商寻求差异化优势、抓住市场增长机遇的重要策略选择。随着柔性屏产能逐步释放、成本持续降低、技术不断成熟，折叠屏手机量产规模进一步扩大，价格将大幅下降，大众用户认可度也会逐步提升。

在当下整体低迷的手机市场，折叠屏手机可谓是一抹亮色。从各个时间节点的销售数据，以及各家手机厂商扎堆发布新品的节奏，都可看出折叠屏手机的热度很高。

中国信息通信研究院日前发布的数据显示，今年上半年，我国智能手机市场延续了去年以来整体疲弱的发展态势。同时，市场调研机构的数据表明，以折叠屏手机为代表的高端机型出货量仍保持高速增长且增速稳定。面对持续下行的手机市场以及行业回暖的不确定性，折叠屏手机已成为手机厂商寻求差异化优势、抓住市场增长机遇的重要策略选择。

折叠屏手机打破了“千机一面”的局面，自诞生起就被市场寄予厚望。近年来，智能手机缺乏颠覆式创新，产品同质化严重，而折叠屏手机在外观形态上有着显著的差异性。全球第一款大规模量产的折叠屏手机面市于2019年2月，在折叠状态下是一款4.6英寸小屏手机，展开后变成7.3英寸平板电脑。这意味着智能手机在全面屏达到手机物理尺寸极限后，向着更大屏幕、更好观看体验前进了一步。

折叠屏手机突破的不仅仅是“面子”，更解决了便携性和大屏幕共存的问题，将手机与平板电脑合二为一，开启了人机交互新模式与信息生态新的呈现形式。在折叠屏下，手机功能被放大，有了更丰富的应用场景，满足了用户在办公、娱乐时对屏幕尺寸的现实需求。从当前的销售数据看，无论是有更大屏幕的横向折叠屏手机，还是有更小巧形态的竖向折叠屏手机，都获得了不错的市场成绩。

折叠屏手机已成为高端代名词，是手机厂商寻求市场突围的重要“敲门砖”。近年来，除了高端芯片，其他技术早已在低端机型上普及应用，难以支撑手机品牌定位的提升。于是，拥有折叠屏技术成为手机品牌“秀肌肉”的手段，加之折叠屏手机目前定价较高，就成了高端的代名词。

其实，要做好折叠屏手机并不容易。刚推出时，不少专家认为国内厂商想要实现折叠屏手机量产有一定难度。如今，折叠屏手机仍面临两大瓶颈，一是屏幕材料，二是铰链工艺，用户的大部分痛点都集中在屏幕折痕、显示故障、折裂等。因此，当前国内头部厂商纷纷布局折叠屏手机市场，最重要的目标是彰显自身研发实力，以未来技术之名将品牌价值提升到更高领域，由此加大对高端市场的渗透。

当前，全球智能手机因创新乏力、消费者换机周期延长等因素出货量持续下滑，我国手机市场由增量市场转向存量博弈。为了应对激烈的市场竞争，头部品牌进一步丰富自身的产品线，普遍采用了“直屏+折叠屏”的双旗舰策略。折叠屏是未来3年至5年最具革新的技术趋势，是安卓手机品牌突破高端的重要机会，已成为业内共识。

不过，折叠屏手机想要走向大众市场，仍需更多时日和努力。公开数据显示，目前折叠屏手机在售价高于6000元的手机市场中占比达12%。从最初的以礼品市场为主，到如今的小众市场，折叠屏手机还有巨大的市场空间。想要走向更多用户，亲民的价格至关重要。可以预见，随着柔性屏产能逐步释放、成本持续降低、技术不断成熟，折叠屏手机的量产规模进一步扩大，价格将大幅下降，大众用户的认可度也会逐步提升，从而带动折叠屏手机产业链和供应链完善，形成正向循环，迎来市场真正的春天。（黄鑫）

(责编：郭思邈、李楠桦)
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