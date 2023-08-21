两部门再次预拨5亿元支持国家蓄滞洪区受灾居民尽快恢复正常生产生活秩序
2023年08月21日14:15 | 来源：新华网
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新华社北京8月21日电 记者21日从财政部了解到，为加快海河流域性特大洪水灾后恢复重建，在此前紧急预拨10亿元国家蓄滞洪区补偿资金的基础上，财政部、水利部19日再次预拨5亿元，支持天津、河北对国家蓄滞洪区运用期间群众的农作物、专业养殖、经济林、住房、家庭农业生产机械等水毁损失予以补偿，帮助灾区尽快恢复正常生产生活秩序，全力保障人民群众生命财产安全。
(责编：宋心蕊、岳弘彬)
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