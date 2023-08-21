原标题：释放服务零售巨大增长潜力

国家统计局近日发布消息称，从今年8月份起将按月发布服务零售额的累计增速。我国消费形态逐渐由商品消费为主向商品和服务消费并重转变，业内普遍认为，此举顺应了这一大趋势，既是对我国服务业发展成就的总结，也将有效促进服务业实现健康稳定发展。

服务零售额主要是指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值的总和。发布这一统计数据旨在反映服务提供方以货币形式销售的、属于消费的服务价值。此前发布多年的社会消费品零售总额主要反映的是实物商品的消费情况，服务零售额则涵盖交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的消费情况。二者相结合，可以更全面准确地反映消费市场的发展状况。

近年来，我国服务业占GDP的比重持续上升，居民服务消费占总消费支出比重也持续上升。这两个“上升”，是我国增长动能转换、产业结构调整的一个鲜明标志。国家统计局信息显示，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费对经济发展的基础性作用逐步增强，消费形态逐渐由商品消费为主向商品和服务消费并重转变。

当前，扩大内需、提振消费面临一些新问题新挑战，使得服务业的重要性愈发凸显。上半年经济数据显示，服务零售成为我国经济增长一大亮点。全国居民人均服务性消费支出同比增长12.7%，从居民人均消费支出的数据来看，服务消费占比已经超过40%。住宿和餐饮业增加值同比增长15.5%。此外，居民出行意愿增强，文旅市场较快恢复，带动营业性旅客周转量同比增长达115.8%。

长期以来，我国服务零售的规模和贡献遭到低估。究其原因，既有“重生产而轻交换、重制造而轻服务”等观念的影响，也有服务业本身构成庞杂、性质差异和目标多元等特征给统计工作带来困难的因素。这显然无法全貌展现我国经济发展的成果，也影响了经营主体的投资决策和消费信心。新形势下，需要重视并壮大服务零售，为经济增长提供动力。

多年以来，随着我国数字技术的迅速发展，服务零售也迎来持续的高质量增长。借助数字化手段，服务零售既可以提高服务消费质量，满足新的服务消费需求，也能够帮助服务零售商进一步丰富交易场景，促进服务零售的快速增长。例如一批融合“吃住行游购娱”的“零售＋科技”平台型企业实现茁壮成长，“十城联动共享美食佳饮”“中华美食荟”等餐饮促消费活动打造了一批地方餐饮消费品牌，这些都体现出数字化手段正不断适应服务业无形性、非标准化、生产消费同步性等特征，突破服务消费的时空限制，推动服务供给的规范化和标准化。

服务零售业涉及行业种类多、辐射带动效应大，未来有望成为中国的经济新引擎。从社会发展来看，服务零售是国民实现美好生活的必然途径，是实体企业成长壮大的孵化器，也是稳定就业的压舱石。多方研究显示，我国服务零售行业拥有巨大的增长潜力。有国际研究机构指出，下一个十年里，中国消费市场的一个重要特征将是服务类消费超过实物类消费，预计服务类消费的占比将从当前的45%提升至52%。还有学者预测，到2035年，服务类消费占比将稳定在65%左右。相关服务行业及产业的发展，将为我国经济的增长持续注入更多动能。

(责编：曹淼、李源)

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