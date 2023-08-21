人民网记者 乔雪峰

近日，在广西壮族自治区桂林市灌阳县，老百姓欢声笑语，共同庆祝灌阳县雪梨黑李节，感受丰收的喜悦。

雪梨是灌阳县农村经济社会发展的支柱产业、农民增收致富的主要渠道。“以前交通不太便利，产出的雪梨要么自己拉到市场去卖，要么靠一些小商户来收购。”桂林市灌阳县大仁村党支部副书记吴海发说，现在水泥路修到田间地头，卡车能直接开进村，销路也就拓宽了。

近年来，为保障鲜果运输，广西交通运输部门持续完善交通路网结构，加快推进农村客货邮融合发展，努力打通田间地头“最后一公里”，如今，广西各地新鲜水果通过平坦的公路、快速的物流畅达全国各地。

九部门出台意见加快农村流通高质量发展

乡村既是巨大的消费市场，又是巨大的要素市场。农村流通是现代流通体系的重要组成部分，加快农村流通高质量发展，是畅通国民经济循环、促进商品和资源要素有序流动的迫切需要，是建设高效顺畅现代流通体系、推动城乡融合发展、扩大国内消费需求的有力举措，是促进农业发展、农村繁荣、农民增收和满足人民群众对美好生活向往的重要支撑，对巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化具有重大意义。

近日，中央财办、中央农办、商务部、农业农村部、国家发展改革委、财政部、交通运输部、市场监管总局和国家邮政局等九部门联合发布《关于推动农村流通高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），围绕未来一段时间我国加快农村现代流通体系建设的发展目标、重点任务、政策支撑等作出部署。

《指导意见》提出，到2025年，农村现代流通体系建设取得阶段性成效，基本建成设施完善、集约共享、安全高效、双向顺畅的农村现代商贸网络、物流网络、产地冷链网络，流通企业数字化转型稳步推进，新业态新模式加快发展，农村消费环境明显改善。

到2035年，建成双向协同、高效顺畅的农村现代流通体系，商贸、物流、交通、农业、供销深度融合，农村流通设施和业态深度融入现代流通体系，城乡市场紧密衔接、商品和资源要素流动更加顺畅，工业品“下行”和农产品“上行”形成良性循环。

提升农村物流让农产品卖得更快、卖得更远

我国近年来已经陆续出台一系列政策举措，推动农村交通和物流服务改善，加快推动城乡交通一体化发展，畅通工业品下乡、农产品进城双向流通渠道。

县乡市场消费潜力巨大，全国各地纷纷深挖县乡市场潜力，支持农村物流基础设施建设、提升农村物流服务效率，推动乡村市场体系加快完善。数据显示，去年我国支持建设改造县级物流配送中心506个，乡镇快递物流站点650个。通过整合物流资源、发展共同配送，降低了农村物流成本，提高了配送速度。

数据显示，我国上半年快递业务量超600亿件，同比增速超17%。7月份，电商物流总业务量指数和农村电商业务量指数需求潜力仍然较大、增速动能较强，分别保持20%和25%以上的高速增长。

“今年我种了300亩地瓜，早早就被订完了，一亩地能收益六七千块钱，没想到现在种地瓜也能发家致富。”山东省菏泽市鄄城县阎什镇的地瓜种植户王二喜表示，村里路修好了，物流服务提升了，农业品的销路也打开了，老百姓再也不用担心农产品卖不出去了。

据了解，截至目前，鄄城县本地各镇街以及牡丹区、郓城等地的地瓜种植面积已达2000多亩，年产量上万吨，主要销往北京、上海、青岛、广州等一线城市，总产值可达1400多万元。

近年来，山东省坚持将“四好农村路”建设作为服务全面建成小康社会、推进农业现代化的重要载体，高质量推进农村公路网络体系完善工作，全部乡镇、建制村实现通沥青（水泥）路，自然村通硬化路，为农村物流发展提供了基础保障。

此外，部分地区针对当地农业、产业的发展需求，建立城乡物流一体化配送体系，大大提高了商品流通效率，推动了当地经济的发展。

农村流通发展进入融合发展、数字赋能新阶段

党的十八大以来，我国农村流通发展取得显著成效，进入设施升级、融合发展、数字赋能的高质量发展阶段，不但让城乡愈行愈近，还促进农村多产业协同融合，实现助农增收。

8月11日，浙江召开全省农村客货邮融合发展现场推进会，提出要全省域、全方位、多部门强力推进农村客货邮融合发展，力争到2025年，90％以上的农村地区基本实现快递物流服务“县到村一日达”。

近年来，浙江加快完善农村交通运输体系，以客货邮融合为抓手，统筹多方资源，扎实推进农村物流高质量发展。截至目前，浙江省已建成县级共同配送中心24个、“多站合一”乡镇综合服务站111个、“一点多能”村级物流服务点464个；累计开通客货邮融合线路161条，偏远山区快递进村成本最高下降90％。

“我现在也跟城里人一样，能在家门口收快递。”自打服务点建起来后，绍兴嵊州市贵门乡玠溪村70岁的郑炉星老人足不出户，就能收到在江苏南京的儿子寄来的各种物品。“我是村里的‘乡使’，会把快递给留守老人送上门。” 玠溪村物流服务网点负责人陈海芳说。

近日，湖北省政府办公厅印发《关于进一步推动农村寄递物流村级服务网点全覆盖工作方案》（以下简称《工作方案》），要求进一步健全县、乡、村三级寄递物流服务体系，对3647个尚未设置村级服务网点的建制村开展攻坚行动，于今年年底前实现村级服务网点全省覆盖并平稳运行，打通农村寄递物流“最初一公里”和“最后一公里”，做到快递收件、寄件不出村。

在百色市右江区邮政物流分拨中心，一箱箱百色芒果从这里装卸、分拣、运出，送达全国各地。“百色芒果产量高、品质好，高峰时期我们一天要发10万件货物。”中国邮政集团百色市分公司寄递业务部副经理陆超伟说。今年芒果寄递自5月17日开始，截至7月31日，全市邮政芒果寄递累计件数达367.61万件。

不止雪梨、芒果，如今，广西各地的特色水果产业，正乘着客货邮快速发展的“东风”，逐渐发展壮大。近年来，广西交通运输部门积极推进三级物流体系建设，通过快递进村、农产品进城的“双进”模式，促进农村农产品电商产业发展，降低运输成本。

如今，随着各地政策频出，我国农产品流通效能进一步提升。去年，全国农产品网络零售额5313.8亿元，同比增长9.2%，增速较2021年提升6.4个百分点。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经