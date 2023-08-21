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暑期文旅市场持续复苏 “夜经济”激发消费新活力

王绍绍
2023年08月21日15:50 | 来源：人民网
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当前，“消费提振年”进入下半场，在经济回暖和促消费政策等各种利好因素的推动下，我国文化和旅游市场加速恢复，消费不断升级。

“在暑期旅游出行带动下，交通、住宿、餐饮等服务零售额增长较快。”在国新办近期举行的国民经济运行情况发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示。

从近期旅游市场看，为满足游客对文化消费需求的不断升级，各地文旅市场供给越来越丰富。多地政府深入挖掘地方文化底蕴和特色，以优质商品和服务吸引消费者。其中，夜经济市场表现亮眼，参与夜间游的游客比例持续走高，国家级夜间文化和旅游消费集聚区接待游客量明显增长。

广西钦州夜间特色消费聚集区。人民网 王绍绍摄

广西钦州夜间特色消费聚集区。人民网 王绍绍摄

在河南建业电影小镇，旅客络绎不绝。6月30日至8月31日，景区与平台联合推出暑期活动——“盛放的夏天”，通过“日场+夜场”的玩法为游客提供全新体验。尤其是为了叫响“夜游”品牌，电影小镇策划了泼水大战、花灯巡游、汉服体验等多种特色消费体验。

淄博凭借“小饼烤炉加蘸料，灵魂烧烤三件套”走红，当地趁热打铁，举办烧烤节庆祝活动，开辟高铁烧烤专列，专门制定烧烤地图，形成自身消费新亮点。以“烧烤+”理念打造多元化文旅产品，举办美食音乐季、篝火晚会、花朝节等特色活动。“烧烤+夜游”符合当下年轻人的生活场景，丰富夜间体验，让人们切实地感受到人间烟火气。

文化和旅游部最新数据显示，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%，国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%。在此背景下，相关文旅部门联合企业发放文旅、餐饮、零售等领域消费券，因地制宜打造消费新场景，释放各地文旅潜力。

云南昆明南强集市。人民网 王绍绍摄

云南昆明南强集市。人民网 王绍绍摄

近期，重庆、成都、大连、岳阳、湖北多市等地政府联合平台商家共同推出消费券项目，涵盖餐饮堂食、酒店民宿、休闲娱乐和景点门票等多个品类，不仅让消费者享受到更加优质、优惠的出游服务，也带旺了区域消费热度。

此外，7月28日至9月30日，芜湖市文化和旅游局发放总额500万元的2023暑期芜湖文旅惠民消费券，鼓励游客们在炎炎夏日来到芜湖消暑度假、欢聚一堂。此次活动不仅拉动了综合消费，更是提升了芜湖文化旅游品牌影响力以及消费潜力。

业内人士表示，各地发放文旅等多领域消费券，加大补贴力度等举措调动了企业、商户、平台、消费者等多方积极性，并形成“政府搭台-企业运作-平台互动-消费响应”的良性循环。在推动文旅相融、旅游提质升级等方面发挥了强力引擎作用，同时也为文化旅游热点城市增添了全新产业动能。

在近期举办的国务院政策例行吹风会上，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，“继续调动地方的积极性，指导各地因地制宜办好特色促消费活动，着力打造‘一地一品’，提升活动成效和影响力”。

当前文旅市场活跃，政府出资、平台支持、商户配合，多元发力促消费。火车站、飞机场人流如潮，各大旅游景区人头攒动，人们切实感受了到经济复苏的强劲脉搏。

(责编：郭思邈、高雷)
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