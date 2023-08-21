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商务部：预计全年服务进出口规模将保持增长

2023年08月21日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者孙红丽）国新办今天举行新闻发布会，介绍中国服务贸易发展和2023年服贸会筹备工作进展情况。

商务部部长助理陈春江在会上表示，面对复杂严峻的外部环境，我国服务贸易显示出较强的发展韧性，保持较快增长。2022年服务进出口总额近6万亿元人民币，同比增长12.9%，规模创历史新高，连续第九年位居全球第二。今年上半年，我国服务贸易继续保持增长态势，服务进出口总额达3.1万亿元人民币，同比增长8.5%，其中知识密集型服务贸易同比增长12.3%，占服务贸易总额的比重提升至43.5%，服务贸易发展的质量和竞争力进一步提升。

陈春江强调，当前，随着外部需求减弱、风险挑战增多、规则竞争突显，我国服务贸易发展仍面临一定压力和挑战。但要看到，我国服务业基础不断夯实，服务领域对外开放持续深化，数字化、绿色化“双轮驱动”服务贸易创新发展，有利因素在不断积累。预计全年服务进出口规模将保持增长，贸易结构将持续优化。

陈春江表示，下一步，商务部将会同各有关部门加快出台服务贸易相关政策举措，推动服务贸易高质量发展。

一是提升开放水平。将主动对接高标准国际经贸规则，稳步推进服务贸易领域对外开放。根据党中央、国务院统一部署，推动出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，初步形成中国跨境服务贸易梯度开放的制度体系。发挥好服贸会扩大开放、深化合作、引领创新三大平台功能，持续深化服务贸易国际合作，不断扩大服务贸易“朋友圈”。

二是创新发展机制。将高水平建设服务贸易创新发展平台，在国务院部署的全面深化服务贸易创新发展试点基础上，升级建设国家服务贸易创新发展示范区。高标准建设服务外包示范城市，进一步推动特色服务出口基地提质升级扩围，在更多领域培育服务贸易新业态新模式，打造服务出口新的增长点。

三是优化发展环境。将推动出台关于服务贸易开放创新发展的政策文件，进一步完善和优化适应服务贸易发展特点和发展需要的政策措施。持续推进世贸组织服务贸易国内规制谈判成果在国内的生效实施工作，推动营商环境进一步优化。

(责编：孙红丽、高雷)
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