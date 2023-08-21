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国家轨道交通装备关键机械系统及部件产业计量测试中心获批筹建

2023年08月21日16:12 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为提升轨道交通装备关键机械系统及部件产业核心竞争力，更好地发挥计量对轨道交通产业的技术支撑和保障作用，近日，市场监管总局批准依托中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司筹建国家轨道交通装备关键机械系统及部件产业计量测试中心。

轨道交通装备关键机械系统及部件产业是我国高端制造业重要的基础产业，也是我国制造业高质量发展的重要组成部分。轨道交通装备核心机械系统及部件主要包括齿轮传动系统、基础制动系统、联轴节、减振降噪系统、金属结构件等，直接关系着轨道列车安全运行和车辆性能提升。随着国家“十四五”发展规划的发布，轨道交通装备技术持续引领已上升到了国家战略高度。当前，轨道交通装备应用条件日趋恶劣，仍需要向长寿命、高可靠性、轻量化、减免维护的方向发展，轨道交通装备的性能提升将主要依赖关键系统及部件性能的提升，轨道交通装备制造业也逐步形成“小核心、大协作”的行业发展格局，核心机械系统及部件产业的专业化发展已成为必然趋势。

目前，我国高铁列车整车已建立了较为完善的计量体系，但由于高铁投入运营时间短，在以时速350公里高速动车组齿轮传动系统为代表的轨道交通核心部件及系统方面虽形成了国际领先的研发设计及制造体系，但在线计量测试研究技术仍处于探索阶段。同时，虽然已经自主开发了满足最高时速600公里的专用性能试验台，但是其量传溯源手段仍存在技术空白，尚未建立与国际领先研发设计体系相匹配的计量测试技术体系。

依托中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司建设国家轨道交通装备关键机械系统及部件产业计量测试中心，围绕产品研发和应用需求，梳理全产业链的计量测试需求，开展计量测试技术研究，补齐计量测试短板，解决产业中“测不了、测不全、测不准”的计量测试难题，建成“全产业链、全寿命周期、全溯源链、具有前瞻性”的轨道交通装备关键机械系统及部件产业计量测试体系，对于保障产品质量稳定可靠，助推轨道交通装备关键机械系统及部件产业高质量发展具有重要意义。

(责编：杨曦、高雷)
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