人民网北京8月21日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月19日，在第二届国家公园论坛举办期间推出的中国国家公园建设成果展、天空地监测与新技术应用展、美丽中国图片展、国家公园3D体验、自然文学和文创产品成果展等5个主题展受到观众追捧。

在第一批设立的5个国家公园、创建中的国家公园展区，与会者饶有兴趣地欣赏罕见的珍稀动植物、绝美的自然美景；在沉浸式体验区，随着场景的变幻，大家仿佛置身于辽阔高原、登上雪山之巅；在琳琅满目的文创产品陈列区，栩栩如生的大熊猫、海南长臂猿等动物玩具令人爱不释手。

天空地监测与新技术应用将成为我国国家公园建设的重要支撑平台，在国家公园建设和管理中，将积极应用遥感卫星、无人机（车）以及700M网络等技术手段，提供高精度遥感、高通量通信等服务。本届论坛展示了武汉大学、北京航空航天大学、中国广电集团等单位的先进技术和装备。同时，国家公园感知系统已面向第一批设立的5个国家公园开放使用。

(责编：杨曦、高雷)

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