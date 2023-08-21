第二届国家公园论坛提出推动国家公园高水平保护高质量发展
2023年08月21日16:26 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月19日，第二届国家公园论坛在青海西宁举办，主题为“国家公园——万物和谐共生的美丽家园”，共商建设全世界最大的国家公园体系，推动国家公园高水平保护和高质量发展。国家林业和草原局（国家公园管理局）发布首批国家公园总体规划、国家公园感知平台成果和中国国家公园标识。
国家林业和草原局（国家公园管理局）局长关志鸥表示，国家林业和草原局将切实履行好职责使命，着力推进高水平保护、加大新技术应用、推动出台国家公园法、拓展生态产品价值实现路径、设立新的国家公园、讲好国家公园故事，把中国国家公园建设得更有特色、更有魅力、更有品质，打造人与自然和谐共生的亮丽名片，谱写国家公园建设的新篇章。
(责编：杨曦、高雷)
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