人民网北京8月21日电 （记者杨曦）据生态环境部消息，2023年8月19日，粤港澳大湾区生态环境保护工作座谈会在广东珠海召开。

会议指出，粤港澳大湾区建设国家重大区域发展战略实施以来，粤港澳三地不断深化生态环境保护合作，改善生态环境质量，推动绿色低碳发展，提升生态环境治理现代化水平，取得明显成效。

会议强调，要深入贯彻落实全国生态环境保护大会精神，以建设美丽中国先行区为目标，扎实落实粤港澳大湾区生态环境保护规划，系统推进生态优美、蓝色清洁、健康安全、绿色低碳、治理创新、开放共享等“六个湾区”重点建设任务，不断推进生态环境共建共治、区域协同、试点示范，推进粤港澳大湾区生态环境保护工作再上新台阶。会议一致认为，要加强粤港澳三地沟通交流，协调建立更加完善、紧密、务实的工作机制，开启粤港澳三地生态环境保护合作新篇章。

(责编：杨曦、高雷)

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