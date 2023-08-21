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专家：构建循环经济与生态环境协同发展新格局

2023年08月21日16:46 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （欧阳易佳）近日，“矿业报国 绿色发展 智创未来”现代矿山发展论坛在京举办，与会嘉宾表示，应积极推动矿业智能绿色安全高质量发展，深入实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，推动有色金属矿产资源科学配置、绿色低碳转型，构建循环经济与生态环境协同发展新格局。

中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林表示，我国有色金属矿业建立了设计、施工、生产完整齐备的产业链、供应链，形成了庞大的矿产资源产业，牢固确立了世界第一大有色金属生产国、消费国、贸易国的地位。2022年，我国有20余种有色金属矿产资源产量排名世界第一，既包括铅、锌等大宗矿产，也包括稀土、铟、镓、锗等战略性新兴产业矿产，同时我国有色金属矿业的自主创新和装备水平已从模仿、跟跑发展到目前的部分并行阶段，有力支撑了我国有色金属矿产资源的发展，取得了前所未有的成绩。

中冶集团暨中国中冶党委常委、中国中冶副总裁曲阳认为，当前，世界能源革命加速演进，绿色低碳转型浪潮翻涌，全球竞争格局在信息化技术的进步中不断重塑，推动着我国矿业行业向保障国家资源安全、促进能源转型以及绿色、智能化发展方向持续转型，对行业发展提出了新目标、新要求。面对新机遇、新挑战，应始终坚定目标方向，在新时代勇担新作为，紧紧围绕增强核心竞争力、发挥核心功能，坚持战略定力，加速推进创新发展，全力实施深化改革，为矿业行业发展做出新的更大贡献。

中国恩菲党委书记、董事长刘诚表示，在非煤矿山领域，中国恩菲紧盯行业难题谋创新，聚焦产业需求促发展，始终致力于推动行业技术进步、产业升级。近年来，坚持以研发赋能业务、创新驱动发展，科研平台质量不断提升，各类创新技术竞相涌现，成果转化持续活跃。实现了矿山领域多项第一，承担了我国金属矿山90%的超千米深井设计，开创了国际领先的高浓度膏体充填成套技术装备，建成了我国首座自然崩落法矿山和最大有色地下矿山，先后实施了多个大型尾矿库。

中国工程院院士王国法表示，智慧矿山是世界矿业发展的大趋势，智慧矿山建设要以矿产资源的安全职能，绿色低碳开发为目标，以新一代信息技术与矿业开发技术的深度融合为保障，构建全面感知、实施互联、自主学习、动态预测、科学决策、协同控制的智能系统，实现矿山资源开采运输安全保障、经营管理全流程的智能化运行。采用因矿施策、效益优先的原则，坚持前瞻性、先进性、可靠性、实用性和开放性统一的迭代发展，实现分布式统一架构的智能化系统架构设计模式。

中国工程院院士王运敏认为，“数”“智”主推中国制造高飞远航，在中国制造2025目标指引下，新基建实现内循环，一带一路战略不断推进，新一代信息技术、智能制造等战略新兴产业的快速布局与发展，我国战略性矿产资源的需求将在未来10年甚至更长时间保持着旺盛的势头。新一轮的科技革命将围绕战略性矿产资源展开，我国采矿技术目前处于国际先进水平，但在硬件开采方面，尤其是超大规模开采工艺和技术及装备方面还存在着较大的差距，希望未来能看到这方面的提升与突破。

中国五矿首席技术专家、中国恩菲副总工程师刘育明认为，我国矿产资源未来的总体趋势是向深井、超大规模不断发展。基于发展趋势，中国恩菲正着力攻关深井超大规模高效开采关键技术，包括深井开采工艺、全尾砂膏体充填、热害控制、深井提升系统、智能装备、自然崩落法等系列技术，以技术能力的提升不断攻克和解决资源绿色高效开采等方面难题。

目前，我国面临资源保障能力不足，对外依存度不断提高、资源勘探能力不足，创新能力亟待增强等严峻挑战和问题。

对此，葛红林提出，要最大程度地减少国家战略发展的后顾之忧，加快提升内循环的资源保障力和外循环的资源控制力，赢得全球战略发展的竞争力。最大程度地缩小与国际一流水平的差距，要加大有色金属资源勘查技术的科技攻关力度，加快装备设施的研发制造和国产化进程，最大程度地缩小差距，打造自主可控的有色金属矿产资源现代化产业体系。同时，最大程度地实现绿色化智能化发展，秉持矿产资源开发绿色化、智能化的理念，自觉融入“双碳”行动，将绿色环保贯穿于矿山生态修复，绿色采选全过程。推进数字化赋能有色矿业发展，推动各环节智能化融合，努力开创数字化发展新局面。

(责编：郭思邈、高雷)
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