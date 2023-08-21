人民网北京8月21日电 （记者许维娜）2023年3月19日，对于中国马拉松而言，是值得记住的一天，在这一天，无锡马拉松赛上，24岁的何杰2小时07分30秒的成绩，刷新了男子马拉松全国纪录。杨绍辉紧随其后，同样打破了纪录。

从北京到无锡，从任龙云到何杰，时隔16年，中国马拉松纪录迈入207时代。两位打破中国马拉松纪录“新王者”脚下的跑鞋，承载着中国跑鞋在跑步战略赛道的又一次胜利。马拉松赛场上的“中国速度”背后，是国产体育品牌精耕赛道、创新产研的缩影。

日前，特步集团董事局主席兼CEO丁水波在品牌战略升级成果发布会上提到了两个词——长期主义和差异化。集团16年前就布局了跑步赛道，并快速成为世界级跑鞋，建立专业跑鞋心智。同时坚持以极致专业打造差异化，在2015年斥资建设了世界级跑步实验室X-Lab，旨在将世界前沿的运动科学转化为可实用的跑步科技，成为品牌在跑步事业方面专业性的技术底盘。

本次发布会上，特步还推出新一代冠军版跑鞋160X 5.0、160X 5.0 PRO两款产品。多重升级，让跑者在舒适稳定中也能感受到澎湃的推进力，马拉松冠军吴向东、杨定宏、彭建华等在实测过程中，对新品跑鞋给予了较高的评价。

据艾瑞咨询测算，未来中国有接近3亿大众跑者，1亿核心跑者。仅仅是跑鞋，在未来也有着千亿的市场规模。

面对如此广阔的前景，对如何找准并深耕企业自身的发展赛道，国务院特殊津贴专家、北京体育大学中国政策研究院院长鲍明晓博士给出了答案：以特步为代表的国产体育品牌，为行业提供了发展范例，以专业的科技创新发展之路，实现硬实力登陆。

专业运动员的认可氛围，也让跑鞋辐射更广泛的客群。中国田协协会副秘书长、产业发展部部长高山说道：中国马拉松已进入“黄金时代”，而中国体育产业需要这样的企业，以“中国速度”跑向世界。

跑步是中国人首选的运动项目，伴随中国跑者日益专业，装备升级空间充足而迎来加速发展期。自入局路跑赛道以来，国产体育品牌即从赛事、专业装备、社交等维度，不断完善跑步生态圈建设。比如，2019年，特步与中国田径协会共同发起的“国人竞速 全民畅跑”计划，累计奖励运动员超800万元的现金及装备。在助力中国选手“快起来”的同时，持续鼓励更多国人“跑起来”。

(责编：郭思邈、高雷)

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