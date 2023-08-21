人民网北京8月21日电 （记者任妍）8月21日，国新办就中国服务贸易发展和2023年服贸会筹备工作进展情况举行发布会。会上，北京市商务局局长丁勇介绍了今年两大主场地在服务展客商和观众方面的新举措。

丁勇表示，今年是服贸会以“一会两址”形式举办的第三个年头，服贸会从提质升级以来，越来越得到国内外更多的关注，每年参展参会的人数都在递增。今年将继续提升参展参会的便利度和服务保障水平，提供更加便捷舒适高效的现场体验。

一是在交通方面。在国家会议中心区域启用了国家体育馆，主要交通路口增加了交通指引点位，保证展会期间人流、车流有序运行，同时在区域内部，努力实现场馆“无感”通行；在首钢区域，我们根据多样化线路需求，增加了电瓶车数量，首钢区域面积比较大，规划了更加合理的内部交通体系。在国家会议中心和首钢区域连接性方面，我们在两个区域之间继续设置接驳车辆，高峰间隔时间最多不超过15分钟，满足观众在两个场地之间的接驳需求。

二是在配套设施方面。根据场地使用和面积变化，增加了公共点位数量，设置了12个志愿者服务站点，志愿者协助做好路线指引、信息咨询、物料发放等方面的工作；400客服热线建立了更加严格的服务机制，优化了电话呼入排队效率，增加了高峰时段电话网络备份线路以及外语座席储备。

三是在用餐方面。国家会议中心区域供餐能力得到了进一步提升，在首钢区域，设置了餐饮区、售卖车和老字号特色餐饮区，增加了休息区、遮阳伞等设施，进一步扩大了户外空间，提升供餐量和餐位数，在人员保障方面，服务保障力量增加了近20%。

四是在票证方面。今年服贸会证件继续采用随审、随制、随发的管理模式，分别在国家会议中心和首钢区域设立了证件中心，方便展客商申领证件。同时，普通观众可以通过服贸会官网、手机端官网、服贸会APP、微信公众号、小程序等五种官方渠道购票。

五是在服务展客商方面。今年在提供展品入境便利方面做了一些工作，推出了专属进口产品税收政策，每个进口展商在展期内销售进口展品，都可以按照服贸会税收优惠政策享受免征进口关税、消费税、进口环节增值税的“三免”政策。

此外，今年服贸会的吉祥物“福燕”元素将更多出现在服贸会现场。目前，“福燕”文创衍生品的系列产品已经开发了6大类60余款，一批精选的衍生品也将在服贸会上集中面市。

(责编：郭思邈、高雷)

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