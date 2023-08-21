人民网北京8月21日电 （记者任妍）2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）进入倒计时。在国新办今天举行的新闻发布会上，商务部部长助理陈春江介绍，今年服贸会的综合展及9个专题展将重点展示芯片技术、量子测控、卫星遥感、人工智能、数字医疗等专精特新成果，60余家企业和机构将在人工智能、金融科技、医疗健康、文化创意等领域首发一批新产品、新技术。目前，服贸会各项筹备工作已基本就绪。

本届服贸会将于9月2日至6日在京开幕，今年的主题为“开放引领发展，合作共赢未来”。陈春江介绍，今年将继续提升和优化服贸会三大平台功能，努力把服贸会打造成全球最具影响力的服务贸易盛会，为世界经济发展注入新动力。

陈春江表示，今年的服贸会将突出发挥三方面作用，包括凝聚共识、共享共赢及数字引领。在共享共赢方面，今年服贸会将重点突出国际合作和线下活动，特别是将首次举办“投资中国年”服务业扩大开放专场推介大会，首次举办联合国国际公约——《北京船舶司法出售公约》签约仪式。

陈春江称，目前，已有2200多家企业确认线下参展，同时今年将继续组建中央企业交易团、中央金融企业交易团以及37个地方交易团参展参会，有望达成更多务实成果。

谈及我国可数字化的服务贸易发展情况，陈春江表示，随着大数据、云计算、物联网和人工智能等技术加速创新，加快了服务贸易数字化转型的步伐。今年上半年，我国可数字化交付的服务进出口规模继续增长12.3%，高出服务进出口总体增速3.8个百分点。其中，可数字化交付的服务出口增长16%，高出服务出口总体增速21.9个百分点，服务贸易数字化进程进一步加快。

陈春江表示，下一步，商务部将继续着力优化数字营商环境，提升贸易数字化水平，加快培育服务贸易数字化发展的新动能。我们主要从四个方面推进工作：一是强化顶层设计。推动出台关于数字贸易改革创新发展的政策性文件，加强促进政策和监管政策协调，营造良好的数字营商环境。二是积极推进服务外包数字化高端化，积极发展研发、设计、检测、维修、租赁等生产性服务外包，大力扶持众包众创、云外包、平台分包等服务外包新模式加快发展。三是高标准建设国家数字服务出口基地，进一步落实支持基地发展的各项政策措施，推动扩大可数字化的服务出口。四是加快服务贸易数字化进程，支持旅游、运输、建筑等传统服务贸易数字化改造，同时大力推动智慧物流、远程医疗、线上办展等新兴领域的发展，不断提高服务的可贸易性。

(责编：郭思邈、高雷)

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