人民网北京8月21日电 （记者任妍）8月21日，国新办就中国服务贸易发展和2023年服贸会筹备工作进展情况举行发布会。会上，北京市人民政府副市长司马红介绍，本届服贸会定于9月2日至6日在国家会议中心和首钢园区举办。

据介绍，本届服贸会加大了线下邀请力度，截至8月20日，2200余家企业确认线下参展，世界500强和行业龙头企业500多家，覆盖了28个服务贸易前30强的国家和地区，整体国际化率超过了20%。

司马红表示，本届服贸会以“开放引领发展，合作共赢未来”为年度主题，广泛邀请境外国家和地区、国际组织、境内外机构和知名企业参会参展、洽谈合作，更好地发挥服贸会扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台作用。

据介绍，今年服贸会共设置六类活动：

一是全球服务贸易峰会，于9月2日上午举办，邀请党和国家领导人、外国政要、国际组织负责人出席并发言。

二是展览展示，规模15.5万平方米。综合展设在国家会议中心，设置服务贸易及服务业扩大开放成就展、国别展、省区市及港澳台展、年度主题专区。专题展设在首钢园区和国家体育馆，包括9个专题。

三是论坛会议，围绕服务贸易领域热点话题举办10场高峰论坛。围绕专题展内容，聚焦行业前沿领域举办102场专题论坛。在展会期间还将组织商务洽谈、沙龙等形式多样的18场边会活动。

四是推介洽谈，举办国别、省区市及港澳台、行业推介洽谈等72场活动，邀请相关国家和地区、省区市及行业机构推介发展政策、优势领域、合作项目等，促进国际间投资贸易合作。

五是成果发布，设置线下线上发布厅，举办首发活动、权威发布、服务示范案例发布等70余场发布活动。

六是配套活动，推出20条考察线路，邀请参展参会客商参加商务考察、投资促进、文化体验等活动。

司马红表示，今年是中国全面恢复线下展会的第一年，本届服贸会加大了线下邀请力度，突出国际化、权威性、专业化，进一步促进展客商交流洽谈、互利合作和互惠共赢。

在突出国际化方面，司马红介绍，全球服务贸易峰会规模扩大，线下嘉宾层级更高，将邀请部分外国政要及部长级嘉宾、国际组织负责人出席并致辞。本届服贸会主宾国是英国，组建了参展以来最大规模展团，有51个国家、24个国际组织将以国家政府或总部名义线下设展办会。

在突出权威性方面，司马红介绍，本届服贸会将举办“投资中国年”服务业专场推介、联合国《北京船舶司法出售公约》签约仪式及配套活动等百余场论坛会议活动，深入探讨开放发展、合作共赢的服务之路。各类论坛会议中，66场由国际组织、驻华使馆、境外机构及国家相关部委举办，期间将发布中国服务贸易发展报告、世界旅游城市发展报告等百余项权威信息。131位境内外部长、国际组织负责人、院士等重量级嘉宾将线下或线上参会，70余家企业和机构将参与成果发布，其中60余家将首发新技术新产品。

在突出专业化方面，司马红介绍，本届服贸会组建了展商联合会，与70余家机构建立合作，组织企业参会采购，打造线下线上发布厅，为企业发布新技术新成果提供平台。组织投资促进活动，精准做好供需对接，贸易匹配等服务，将展商变为投资商。截至目前，已有近5千家企业线上参展，超过1.2万名专业观众应邀参会。

(责编：郭思邈、高雷)

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