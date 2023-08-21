人民网北京8月21日电 （记者刘颖颖）据中国书法家协会消息，中国书法家协会名誉主席沈鹏因病医治无效，于2023年8月21日14时55分在北京逝世，享年92岁。

沈鹏生于1931年9月，江苏江阴人，为著名书法家、诗人、美术评论家、编辑出版家，首批国务院有突出贡献专家。历任人民美术出版社副总编、编审委员会主任，中国书法家协会第四届主席、第五至八届名誉主席，第八至十二届全国政协委员，中央文史馆馆员，中国文联第六届副主席，中国文联荣誉委员，中华诗词学会名誉会长，中国国家画院书法篆刻院院长，中国美术出版总社顾问。

作为当代书法繁荣发展的见证者、推动者，沈鹏在书法创作、学术研究、编辑出版、教学育人、美术评论以及诗词创作等多个领域卓有成就。他对艺术有个性化独到的领会，同时对各种艺术流派给予充分理解与尊重。他的书法既遵循传统，又不囿于传统；敢于创新，又在符合审美规律的基础上进行开拓。

沈鹏书法精行草，善隶楷，制定并贯彻“弘扬原创，尊重个性，书内书外，艺道并进”的十六字方针。他专注美术、书法理论和实践研究，撰写评论文章百余篇，评论文集《书画论评》《沈鹏书画谈》《沈鹏书画续谈》《书法本体与多元》及各类书法作品集五十余种；他热爱中国传统文化，发表古典诗词创作逾千首，先后出版《三余吟草》《三余续吟》《三余再吟》《三余诗词选》等诗词集；他还重视青少年书法教育，呼吁普及书法知识，致力于书法人才培养，推动当代书法发展。

沈鹏曾提出了一系列独到的书学观点，如“书法是纯艺术”“书法的原创性”“书法的内容即形式”等等。中国美术馆馆长吴为山认为，沈鹏的书学思想不但具有理论高度与学术深度，而且对于当代书法创作具有指导价值与现实意义。

沈鹏先生，一路走好！

(责编：郭思邈、高雷)

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