人民网北京8月21日电 （记者李乃妍）8月21日，“鄂尔多斯·呼能杯”第三届中国女子围棋名人战挑战赛三番棋第二盘比赛在鄂尔多斯市伊金霍洛旗景宏天清酒店结束。於之莹执黑以2又3/4子胜周泓余，扳平比分，明天将举行三番棋决胜局。

首局周泓余执黑获胜，第二局於之莹执黑先行。前20手双方下的都是AI一选着法。白26试应手，於之莹的黑27、29急速降胜率，白32后周泓余的胜率超过了90%。黑51挑起战火，至黑75黑棋得以安定，胜率回到了起跑线。白76在左边守空，被於之莹在右边先动手，断开白棋后黑方胜率接近80%。

经历了一段胜率反复后，白104以下的治孤手法不当，黑方攻击成果颇丰，於之莹的胜率来到90%，且一直保持着优势。当黑方在左上角做活，又联络好左边路后，黑方优势明显，定型和官子阶段，於之莹没给周泓余机会，把优势保持到了最后。

最终黑胜2又3/4子，前两局战成1:1，三番棋变成一局决胜。决胜局比赛将于明日举行，本届比赛的冠军奖金为25万元，亚军奖金为10万元。

鄂尔多斯·呼能杯”第三届中国女子围棋名人战由人民日报社、中国围棋协会主办；人民网、人民日报体育部、鄂尔多斯市教育体育局、伊金霍洛旗人民政府承办；人民体育运营；鄂尔多斯市围棋协会、伊金霍洛旗教育体育局、伊金霍洛旗文化和旅游局、伊金霍洛旗教育体育事业发展中心协办；鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司赞助。

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(责编：郭思邈、高雷)

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