原标题：【抢险救灾 我们在前线】中国安能：向险逆行 挺膺担当

近期，京津冀地区遭遇历史罕见特大暴雨袭击，人民群众生命财产安全受到严重威胁。

半个多月来，作为我国自然灾害工程救援专业力量，430多名中国安能救援队员携带专业装备多路出击持续转战京津冀7区县，接连打赢道路抢通、溃口封堵、堤防加固、内涝排水、巡堤排险等12场硬仗，在防汛大考中为党和人民交出了合格答卷。

闻令而动 火速驰援

7月29日，北京及周边出现极端强降雨天气，区域内8条河流发生有实测资料以来最大洪水，部分地区内涝、泥石流、漫堤等灾情严重，形势严峻。

与时间赛跑，闻令而动果断出击。中国安能集团紧急召开党委扩大会议，扛起政治责任，发挥专业优势，把全力以赴抢险救灾作为拥护“两个确立”、做到“两个维护”的自觉行动。

中国安能专业救援力量编组加强天津大清河段堤坝险情巡查。

8月1日晚，中国安能集团总部应急指挥中心灯火通明，联通国家防总及应急管理部、国务院国资委的指挥大屏上，各类水文、气象、地质即时信息滚动闪烁，一道道指令源源不断发出。

——启动一级应急响应机制，中止休假、召回人员；

——唐山、武汉基地200名专业队员携装备迅速驰援北京；

——周密部署专家抽组、力量编成、机械装配、集结开进；

——严格24小时值班，全时保持战备状态。

当晚22时，唐山基地、雄安救援大队出动重机操作手等71名专业队员，携31台（套）装备抵达北京房山，迅速投入北拒马河遂行暗坡抢护任务。

至8月2日凌晨3点，中国安能从唐山、武汉、常州救援基地抽调的第一梯队360名专业骨干及救援装备全部抵达北京房山、门头沟及河北保定救灾现场。

8月2日，河北保定。强降雨导致白沟河东茨村段左堤出现险情，7米多宽的主堤在巨大洪流的反复冲刷下，产生一道长20多米、宽2米的掏空断面，而且有继续扩大之势。如果不及时处置导致主堤决口，将直接威胁铁路大动脉，而且还会对河东地区造成严重影响。刚刚处置完北拒马河险情的唐山基地70多名队员征程未洗，连夜转战白沟河。排险面临重重困难：因雨水长时间浸泡，通往决口的堤面道路泥泞难行，土堤路基松软，加之场地狭窄，仅容单车通行，缺少会车平台……对救援人员指挥调度能力、道路保通水平以及装备操作技术提出极高要求。

经过24小时连续奋战，完成河北涿州白沟河东茨村段左堤漫堤险情处置。

与时间赛跑！中国安能技术专家组紧急与地方抢险指挥部会商，连夜研究处置方案，提出道路抢通优先、主堤防护为要、围堰双向进占、尽快封堵溃口的“安能方案”，得到有关部委和现场指挥部的认可采纳。经过24小时连续奋战，提前完成两道防线构筑，成功解除险情。一线督战的河北省主要领导称赞“中国安能连续奋战，提前完成任务，在关键时刻发挥了独特而关键的作用”。

科技赋能 特种救援“一招制胜”

8月5日，天津静海大清河，技术人员利用无人侦测船不间断监测水情，探测水下地形地物，快速准确获取水下堆体数据及模型……

近年来，中国安能联合有关装备制造单位，共同研发智能遥控挖掘机、动力舟桥、打桩船、砂石自动装袋机等一系列贴近实战、便于机动的“一招制胜”特种救援装备。

在北拒马河岸坡险情现场，专家组创新提出“丁字坝进占挑流”处置方案，即进占丁坝与河岸斜交15°伸入河道，将一部分水流挑离河岸，使靠近河岸的流速迂缓、避免水流冲刷河岸；

在门头沟道路抢通任务中，蛙跳推进、多点作业、抢挖保通、加固除险等专业战法多管齐下；

白沟河险情现场，综合采取道路抢通、主堤防护、围堰进占、溃口封堵的战法……

天津静海大清河巡堤中，救援队员用无人侦测船测量水情况。

近年来，中国安能集团完善形成爆破、测量、搜救、通信等8大门类140余个专业工种，培养推土机、挖掘机、装载机操作手，建立涵盖水利、电力、地质等领域工程救援技术专家库和多技术工种人才库，走出了“以工练兵、以工备战，工战结合、专常兼备”的应急能力建设的路子。

2019年，中国安能集团纳入国家防汛抗旱总指挥部成员单位，挂牌成立应急管理部自然灾害工程应急救援中心，在全国6大区域规划布局12个工程救援基地、9个工程救援队；大力推进中央企业应急救援综合平台建设，构建前后支撑、上下联动、内外协调的扁平高效指挥体系。中国安能集团已成为我国重大自然地质灾害应急处置和抗洪抢险中专业水准高、实战能力强、最能打硬仗的一支重要力量。

敢打必胜 “水电铁军”战旗高扬

8月1日晚，在北拒马河战斗正酣之时，中国安能前方指挥部又接到驰援白沟河任务，唐山基地70多名队员连夜转战。

暴雨之后的大堤上，高温持续烘烤，地面温度达到40度以上。一局副总经理王平武声音嘶哑地大声提醒队员保护堤头。集团安全总监、技术专家王永平从房山转战白沟河，三天两夜几乎未合眼，主导制定多套技术方案。

持续高温烘烤，挖掘机驾驶室的温度高达42度。38岁的操作手黄勋略显疲惫，双颊流汗的地方形成两道清晰可见的白色盐渍。面对镜头，胡子拉碴的他露出憨厚的笑容。这一幕发布在中国安能官方抖音上，立马引来众多网友围观，有网友留言：“他们退伍不褪色，把军装穿在了心里，仍旧是那支为人民服务的铁军。”

持续暴雨，门头沟G234国道K315至K342段多处冲毁或阻断。8月2日一早，中国安能紧急调派常州、南昌方向救援力量，救援队伍运用卫星遥感影像快速研判灾情，第一时间打通生命通道，首批20台运送食品、药品等紧缺物资的车队快速抵达王平镇。

天津静海，相当于115个西湖的巨大水量让大清河、子牙河堤防时刻面临考验。中国安能救援队将负责巡堤的队员分成25个小组，24小时不间断全线巡堤，随时监测水位变化，查看是否有崩塌、泄漏险情……现场培训天津市巡堤查险队员1000多人次。95后队员龚子博和队友“两班倒”巡堤。

“有这样专业又严谨的队伍在，我们可以睡个安稳觉了。”台头镇中二堡村59岁的村民杜德路感激地说。

半个多月来，430多名中国安能救援队员携带专业装备多路出击、连续作战党员骨干模范带头、冲锋在前，哪里有需要就驰援哪里，哪里最危急就战斗在哪里，在防汛大考中为党和人民交出了合格答卷。

安澜兴邦，能事至诚。中国安能集团始终赓续红色基因，传承铁心向党、铁肩担当、铁胆攻坚、铁骨奋斗的“水电铁军精神”，成为新一代安能人的价值追求。

(责编：曹淼、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经