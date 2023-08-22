选择城心养老拥抱另一种生活 大家的家首支TVC重磅上线
8月21日起，大家保险集团旗下养老品牌“大家的家”首支TVC登陆北京卫视、浙江卫视双平台。该片锁定《养生堂》《特别关注》《正午播报》《晚间黄金剧场》《中国蓝剧场》《新闻深一度》双平台黄金时段，以短周期、强密度方式，向公众展现“大家的家”“城心医养”养老模式。该片通过场景化的叙事表达，以平行时空对比形式直击养老痛点，引导人们思考如何让子女和父母拥抱另一种生活。
片中，居住在“大家的家”城心医养社区的长者，不仅得到子女高质量的陪伴，也在日常照料、医疗健康等事项上享有高品质的服务，收获身心健康的晚年生活，激发起人们的强烈共鸣。
对长者们而言，与儿女经常见面但不住在一起是颇为理想的养老状态。片中第一个场景展现了一位妈妈独自吃着将就的餐食，另一位女儿利用午休时间陪妈妈吃着丰盛的餐食，不仅充分展示了城心社区“一碗汤的距离”优势，还凸显了城心社区的“膳养”生活。大家的家自建专业营养师与养老餐资深厨师团队，针对长者不同健康状况，按照“安全保障、营养多样、美味养生、功能膳食”四个维度，为长者提供科学适老的膳食服务。
除了能够与子女保持“一碗汤的距离”，能便捷、快速获取医疗，也是长者们关注的重要因素。这恰恰是短片中第二个场景的情节，一位妈妈还在给子女打电话，另一位妈妈已在三甲医院得到良好的医治。大家保险城心医养社区已推出八大专业模块的康养服务体系，其中在“医康护”核心能力方面已初步搭建起部分核心体系，如典型的康复服务和中医资源，在老龄社区中特别受欢迎；在护理板块，打造“1+6”护理服务体系，融合RC成熟护理服务体系和引入北美HCA（健康照护师）培养体系，以精准评估为基础，提供生活管家、等级护理、慢病护理、恢复性护理、认知症照护、安宁护理六大护理服务，满足长者多元需求。
与身体健康的刻度相比，精神层面的慰藉亦是长者内心更深处的渴望。短片第三个场景就深度刻画了这一需求，一位妈妈还在养病时，另一位女儿和妈妈已经开启丰富精彩的新生活。城心医养社区打造好看、好玩的社区生活氛围，按照专业的流程和方法开展“休闲娱乐、节庆主题、人文关怀、教育发展、社群、艺术疗愈”等活动，以艺术为媒介，与长者共同发掘生活中的快乐。
作为大家保险旗下的专业养老品牌，“大家的家”以城心医养作为大家保险进军养老行业的一个重要的切入点，通过“临近医疗、亲近子女、更近人间烟火”的城心医养优势，为解决新时代养老痛点开辟了新的服务赛道。历时四年的打磨与探索，城心社区的入住数据也印证了该可行性：至2023上半年，大家保险旗下大家的家·北京朝阳城心医养社区入住率已经超过90%，已开业的城心医养社区平均入住率达到85%。
如今，保险业正处在转型变革的关键期，而布局养老服务已成为险企实现高质量发展的共识。截止到2023年7月底，大家保险先后在北京、南昌、天津、成都、太原、长沙、济南、杭州、沈阳、合肥10个城市布局12个城心医养社区，满足了中国家庭的需求，打造了大家向往的养老生活，交出了一份可验证、可落地的实战样本。
通过对“城心养老”模式的创新探索，大家保险以做颇受信赖的养老服务大专家的匠心、专心与信心，着手构建“保险+医疗+康养”生态圈，为化解中国老龄化供需难题带来“大家”路径。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部答人民网记者问：推进海河流域系统治理 提升流域防洪能力
- 人民网北京8月22日电 （欧阳易佳）当前我国仍处于主汛期，除了海河流域，其他地区的汛情旱情形势如何？下一阶段水旱灾害防御的重点是什么？ “本次海河流域性特大洪水暴露出海河流域防洪工程体系还存在短板和不足，下一步我们将推进海河流域系统治理，完善海河流域防洪工程体系，整体提升流域防洪能力。”在8月21日水利部召开的海河“23·7”流域性特大洪水防御情况新闻发布会上，水利部副部长刘伟平在回答人民网记者提问时如是说。…
- 评论
- 关注