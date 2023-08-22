原标题：“大家的家”首支TVC暖心发布，提供养老新方案

8月21日起，大家保险集团旗下养老品牌“大家的家”首支TVC登陆北京卫视、浙江卫视双平台。该片锁定《养生堂》《特别关注》《正午播报》《晚间黄金剧场》《中国蓝剧场》《新闻深一度》双平台黄金时段，以短周期、强密度方式，向公众展现“大家的家”“城心医养”养老模式。该片通过场景化的叙事表达，以平行时空对比形式直击养老痛点，引导人们思考如何让子女和父母拥抱另一种生活。

片中，居住在“大家的家”城心医养社区的长者，不仅得到子女高质量的陪伴，也在日常照料、医疗健康等事项上享有高品质的服务，收获身心健康的晚年生活，激发起人们的强烈共鸣。

对长者们而言，与儿女经常见面但不住在一起是颇为理想的养老状态。片中第一个场景展现了一位妈妈独自吃着将就的餐食，另一位女儿利用午休时间陪妈妈吃着丰盛的餐食，不仅充分展示了城心社区“一碗汤的距离”优势，还凸显了城心社区的“膳养”生活。大家的家自建专业营养师与养老餐资深厨师团队，针对长者不同健康状况，按照“安全保障、营养多样、美味养生、功能膳食”四个维度，为长者提供科学适老的膳食服务。

除了能够与子女保持“一碗汤的距离”，能便捷、快速获取医疗，也是长者们关注的重要因素。这恰恰是短片中第二个场景的情节，一位妈妈还在给子女打电话，另一位妈妈已在三甲医院得到良好的医治。大家保险城心医养社区已推出八大专业模块的康养服务体系，其中在“医康护”核心能力方面已初步搭建起部分核心体系，如典型的康复服务和中医资源，在老龄社区中特别受欢迎；在护理板块，打造“1+6”护理服务体系，融合RC成熟护理服务体系和引入北美HCA（健康照护师）培养体系，以精准评估为基础，提供生活管家、等级护理、慢病护理、恢复性护理、认知症照护、安宁护理六大护理服务，满足长者多元需求。

与身体健康的刻度相比，精神层面的慰藉亦是长者内心更深处的渴望。短片第三个场景就深度刻画了这一需求，一位妈妈还在养病时，另一位女儿和妈妈已经开启丰富精彩的新生活。城心医养社区打造好看、好玩的社区生活氛围，按照专业的流程和方法开展“休闲娱乐、节庆主题、人文关怀、教育发展、社群、艺术疗愈”等活动，以艺术为媒介，与长者共同发掘生活中的快乐。

作为大家保险旗下的专业养老品牌，“大家的家”以城心医养作为大家保险进军养老行业的一个重要的切入点，通过“临近医疗、亲近子女、更近人间烟火”的城心医养优势，为解决新时代养老痛点开辟了新的服务赛道。历时四年的打磨与探索，城心社区的入住数据也印证了该可行性：至2023上半年，大家保险旗下大家的家·北京朝阳城心医养社区入住率已经超过90%，已开业的城心医养社区平均入住率达到85%。

如今，保险业正处在转型变革的关键期，而布局养老服务已成为险企实现高质量发展的共识。截止到2023年7月底，大家保险先后在北京、南昌、天津、成都、太原、长沙、济南、杭州、沈阳、合肥10个城市布局12个城心医养社区，满足了中国家庭的需求，打造了大家向往的养老生活，交出了一份可验证、可落地的实战样本。

通过对“城心养老”模式的创新探索，大家保险以做颇受信赖的养老服务大专家的匠心、专心与信心，着手构建“保险+医疗+康养”生态圈，为化解中国老龄化供需难题带来“大家”路径。

(责编：曹淼、李楠桦)

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