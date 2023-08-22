人民网北京8月22日电 （记者任妍）数字经济时代，推动各行各业数智化转型是实现企业高质量发展的有效路径，也是遵循产业规律发展的必然要求。人工智能浪潮的涌动，也促使智能化运营成为产业内进一步的研究热点。日前，由用友主办的“2023全球商业创新大会”在上海召开，大会以“数据驱动、智能运营”为主题，汇聚众多专家学者及商业人士，深入探讨企业数智化转型赋能经济产业高质量发展之路。

会上，用友网络董事长兼CEO王文京提出“数智化123”的概念，围绕企业数智化的转型步骤和发展路径提供完整方案。王文京表示，“数智化123”是用友服务众多领先企业数智化转型的经验总结，是指导企业更简单便捷地实现数智化全过程的方法和指南。

数智化转型有路可循

业内分析认为，推进数智化转型，成为数智企业，已成为新时期企业高质量发展的核心路径之一，而企业数智化转型则是一个综合、复杂、循序渐进的长期过程。王文京认为，随着以大模型为基础的AI普及应用时代的到来，全球IT技术与产业的创新从此前的以云计算为中心进入到以AI为中心的新阶段，商业创新也从此前的数字商业进入到数字化和智能化并重的全面数智商业创新的新阶段。

探索可供参考借鉴的数智化转型成本样本及方法，对于促进全行业加速转型、实现高质量发展具有重要意义。作为深耕企业数智化的软件与服务提供商，在数年前，用友就在业界提出了“数智化”“数智企业”的概念，指代以数字化为基础，以智能化催生新价值的理念，以及数据驱动、智能运营的企业发展新态势。此次王文京提出的“数智化123”概念，便是用友多年来深耕行业所产出的经验成果。

具体来讲，“数智化1”是要推进“云化连接”，实现业务的云化部署、网络连接和实时感知；“数智化2”是要推进“数据驱动”，实现数据治理、数据中台和数据应用与服务；“数智化3”是要推进“智能运营”，实现业务运营智能化、人机交互自然化和知识与应用生成。

当前，数据已成为数字经济中最重要的生产要素之一，也是智能运营的主要承载对象。王文京介绍，数据驱动在企业服务上主要包括两种形态：数据驱动在企业服务上主要包括两种形态：DaaS和dSaaS，可以为企业提供展现级、分析级、控制级、决策级和创新级的五级全面数据服务。；而智能运营在企业服务上有4个主要方向，包括智能化的业务运营、自然化的人机交互、智慧化的知识生成和语义化的应用生成等。

AI赋能数智化转型路径持续优化

用友打造的服务企业数智化产品集——用友BIP，定位数智商业的应用级基础设施、企业服务产业的共创平台，涵盖了平台服务、应用服务、业务服务和数据服务等形态，为企业提供了一个集工具、能力和资源服务为一体的融合服务群，让企业商业创新变得简单、便捷、大众化、社会化。据介绍，用友BIP从研发伊始就坚持把数字化和智能化作为两个最核心和最基本的特性，在数字化基础上，研发、提供了一批智能化的应用与服务，并在众多企业中得到应用。

随着不断总结经验，叠加AI等技术进步，此次大会BIP也迎来多项能力升级。据用友网络执行副总裁兼CTO樊冠军介绍，此次发布的用友BIP3最新版，全面升级数据服务和智能服务，发布3项技术新突破、2项应用架构新发展、99个新增服务和1056个新增ISV伙伴的应用服务。

樊冠军表示，用友BIP产品与服务日益丰富、完善、深化，可以提供覆盖企业生产经营和运营管理10个领域的创新服务，沉淀了近100个细分行业领先企业的业务与管理数智化创新实践，使能企业全面数智商业创新。

其中，YonGPT，可覆盖企业财务、人力和业务，契合了企业基于数智技术实现业务与业务、业务与财务、业务与管理融合创新的时代需求，能够为企业带来智能化的业务运营、自然化的人机交互、智慧化的知识生成、语义化的应用生成，实现AI应用普惠化。

同时，此次发布还推出用友BIP|商业网络，通过构建数智化、全球化、开放性、安全性的全球化商业网络，帮助企业连接商机、交易、运营和管理，更快速地在全球找到适合的合作伙伴、供应商和客户，整合已有资源、开拓全新市场，实现更强竞争优势、更高经营绩效、更可持续发展。

当前，在数智化进程中，大型企业仍面临着多层级技术产品与厂商比选复杂、内部数智化人才资源不足、项目实施建设周期长、运营和运维难度高、一次性投入大等挑战。为此，用友发布大型企业数智化速达包Fast by BIP，提供全层级产品和一站式服务，让大型企业数智化建设与运营“快速上线、快速见效，省事、省钱”。

聚合生态 加速国产化价值替代

王文京表示，开放融合、生态共荣，共同为客户创造价值，是用友BIP的发展方针之一。基于用友BIP，公司持续推进行业化建设，联手生态伙伴为客户提供专业化、行业化、规模化的数智化服务。

据介绍，在国产化趋势下，用友生态体系合作伙伴不断增长。截至目前，用友BIP拥有ISV合作伙伴3088家，专业服务伙伴548家，云市场入驻伙伴1万+，院校及培训伙伴4818家，注册开发者110万+，并获得396个信创适配证书，覆盖518个信创适配项。

数字经济背景下的自主创新，是围绕新技术和新应用将数智化新产品与国产化替代相结合，推进价值化国产替代。王文京表示，依托全球领先的数智商业创新平台-用友BIP，用友已经成为国内升级替换国际厂商系统最多的厂商，帮助大型企业实现“在平稳飞行的过程中更换引擎”。

当前，数智化、国产化和全球化三浪叠加，中国企业“出海”持续加速。据了解，用友服务海外市场20年，业务覆盖40多个国家和地区。随着越来越多中国企业出海走向全球，此次用友升级全球化战略，以创新技术和产品服务助力中企全球化业务拓展。为此，用友设立全球远程交付中心，实现跨国合作和项目管理的无缝连接，交付服务从地区部署模式走向全球集中共享模式。

王文京表示，“用创想与技术推动商业和社会进步”是用友的企业使命。新时期，用友将承载起引领中国软件产业蓬勃发展的重任，通过普及用友BIP，服务中国和全球企业的数智化，引领企业走向数据驱动、智能运营的新阶段，让数智化在更多的企业成功，为发挥数字经济优势、实现高质量发展提供全面助力。

(责编：郭思邈、高雷)

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