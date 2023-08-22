人民网北京8月22日电 （记者王震）据海关总署网站消息，今年前7月，上海口岸出口汽车102.2万辆，同比增长54.8%，居全国各口岸首位。

上海外高桥港区海通国际汽车码头是我国最大的汽车出口码头之一，平均每天有2000多辆汽车从这里出海，运往全球100多个国家和地区。上海外高桥港区海通国际汽车码头运营部徐冰介绍，今年以来，海通码头汽车出口平均每天离港2-3艘汽车滚装轮，目前已完成汽车出口56.7万辆，其中超过3成为新能源汽车。

“我们通过开辟出口汽车‘绿色通道’，积极推进‘提前申报’‘抵港直装’等通关便利化措施落地见效，强监管优服务，确保汽车出口高效验放。”上海外高桥港区海关查验九科副科长吕志勤表示，“我们立足江海通达的区位优势，积极以‘江海联运’等方式承接长江经济带沿线地区国产汽车出口需求，服务提升长三角港口间汽车运输能力，今年以来，外港口岸通过‘江海联运’模式出口汽车占比超1/4。”

“随着汽车出口滚装业务的持续发展，目前上海南港码头出口航线已覆盖延伸至亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、南美洲、北美洲等近30个国家和地区。”南港码头负责人龚亮介绍说，“新能源汽车占比高是南港码头汽车出口的一大亮点。今年以来，南港码头前7个月出口国产车17.6万辆，其中新能源车占比约八成，出口量达14.1万辆，同比增长73.86%。”龚亮介绍说。

(责编：王震、高雷)

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