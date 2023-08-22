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暑期拱北海关验放港澳跨境客车超百万辆次

2023年08月22日16:38 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者王震）据海关总署网站消息，随着“澳车北上”“港车北上”政策相继落地实施，粤港澳大湾区资源要素加速流动，加上暑期港澳游不断升温。据拱北海关统计，今年7月以来，珠海各对港、澳口岸进出境车流量高位运行，截至8月19日，珠海对港、澳口岸暑期进出境客车通关总量突破100万辆次，日均超2万辆次，通关量较2019年同期增长83%，创历史同期新高。

拱北口岸周边道路交通便利，历来是粤澳双牌车辆进出境首选口岸之一，7月以来拱北海关在该口岸验放跨境客车38.26万辆次，客车验放量居珠海各口岸首位。

港珠澳大桥珠海公路口岸是珠江西岸唯一对港公路口岸，可同时通行对港、澳跨境客车。今年“澳车北上”“港车北上”政策的落地实施，让港珠澳大桥珠海公路口岸客车通道更添“人气”。今年暑期，大桥口岸客车通关量提升明显，7月以来客车通关量36.64万辆次，数量直追拱北口岸，是2019年同期的2倍，其中北上澳车、北上港车合计已占该口岸客车通关量约六成。暑期海关在横琴口岸已验放客车24.94万辆次，其中澳门单牌车约占七成。

为应对暑期车辆通关高峰，拱北海关不断优化服务及管理流程，在车辆海关备案环节，推广应用信息化管理服务平台，无须申请人到办事窗口提交材料或申领单证，实现数据多跑路、申请人少跑腿。

在进出境通关环节，海关应用智能化设备，实现车辆一次停靠，全程自助验核通关；对车辆通关情况进行实时监控，针对每日拱北口岸下午进出境高峰、横琴口岸早晚通勤高峰及大桥口岸周日晚出境返港、返澳高峰，针对性加强车辆巡查、车流引导，开展与港澳海关的“点对点”联络，与口岸各相关部门联手提升跨境客车通行效率，促进粤港澳大湾区高质量互联互通。

(责编：王震、高雷)
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