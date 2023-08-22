人民网北京8月22日电（记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，巴中气田首期305.5亿立方米探明地质储量21日顺利通过自然资源部油气储量评审办公室审定，四川盆地再添新气田，进一步揭示了川东北地区致密砂岩良好的勘探潜力。

巴中气田元陆171井测试获高产工业气流。受访者供图

据介绍，通常而言，埋深超过4500米的砂岩气藏，被定义为超深层致密砂岩气藏。巴中气田位于四川省巴中市境内，是以须家河组致密砂岩为主要目的层的气田，埋深为4550米至5225米，为典型的超深层致密砂岩气藏，砂岩埋深大，勘探开发难度大。

巴中气田元陆171井作业现场。受访者供图

“针对致密砂岩是否存在相对优质储层和高产富集带的问题，我们创新建立了须家河组三类优质储渗体发育模式，明确了天然气富集高产模式，形成了储层预测技术序列，精细落实了富集高产带。”中国石化勘探分公司相关负责人表示，针对致密砂岩储量动用难度大的问题，勘探团队实行“一段一策”技术管理，及时优化工程参数和施工程序，累计30口钻井测试日产气超10万立方米，老井复试大幅提升产能，试采效果好，较大幅度提高了储量动用程度。

巴中气田评价井——元陆177X井钻井作业现场。受访者供图

据介绍，截至目前，川东北须家河组致密砂岩领域已累计探明地质储量1547.47亿立方米。下一步，中国石化将持续攻关四川盆地致密砂岩领域地质评价和工程工艺攻关，加强巴中地区常非一体化研究部署和多层系立体勘探评价，进一步扩大勘探成果。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经