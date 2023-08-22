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广西合浦：续写跨越千年的海丝故事
千年古郡，海丝明珠。
在广西南端，有一座曾舟楫往来、商贾云集的小城，它是海上丝绸之路的重要始发港之一——广西合浦。
两千多年的时间洗礼，没有让合浦褪去繁华的底色，而是让曾经的海丝故事在这沉淀为文化瑰宝。
合浦汉代文化博物馆。人民网记者 严立政摄
金串饰、湖蓝色玻璃杯、绿柱石水晶混合串饰、胡人俑陶座灯、琥珀串饰……合浦汉代文化博物馆里，陈列的件件文物，都是汉代合浦通过海上丝绸之路与东南亚、南亚海外诸国贸易交往的重要物证，在无声讲述着那些交流往来的故事。
图为波斯陶壶。人民网记者 严立政摄
馆内，一件青绿色的陶壶格外耀眼，这个“镇馆之宝”曾叫青绿釉陶壶，后因其有“波斯血统”而得名“波斯陶壶”。“这是迄今为止我国出土年代最早，也是目前唯一一件东汉时期的波斯陶壶，是印证汉代中国与波斯往来的重要物证。”副馆长林娟说，“合浦汉代文化博物馆馆藏文物共5208件（套），其中，国家一级文物21件，二级文物201件。”
合浦汉代文化博物馆内陈列的文物。人民网记者 严立政摄
展厅里，琳琅满目的“海丝遗珍”吸引往来游客的目光。近年来，合浦汉代文化博物馆不断更新丰富展品，为观众提供更加全面深入了解合浦历史文化的机会。
“我们建设了‘线上博物馆’和‘自助语音导览’系统，让大家足不出户就可以在线观看全景展馆的热点，让360多件精品文物触手可及。”谈及下一步规划，林娟说，“未来，我们还将借助科技和创新手段，探索新的展示方式和传播途径，利用数字技术、虚拟现实、人工智能等，创造出更具互动性和沉浸感的文化体验方式。”
文脉赓续，华章新启。
距离合浦汉代文化博物馆十余公里外，一场全景交互式的露天演出正热闹开场。百余名中外演员打扮成身穿汉服的百姓、渔贩、外国商客，用近景戏剧的方式，重现汉代港口码头的繁华盛景。
海丝首港景区演出现场。人民网记者 严立政摄
“在海丝首港工作很快乐。”来自西班牙的克劳迪娅，2021年来到海丝首港，目前已经参与演出450余场，她说，“每天可以给很多游客带来精彩的表演，进行愉快的互动，我觉得很有意义。”
说起对演出的感受，来自河北的秦先生用了“很真实，很震撼”来形容，“这种近距离观看，让我有一种瞬间‘穿越’回2000多年前的感觉。”
景区内，“铜凤灯”“波斯壶”的元素随处可见，海丝首港企宣部总经理许承荣告诉记者，“如何既还原一个真实的汉代始发港又对标客群市场的游玩喜好”成了景区主创团队面临的第一个难题。
“我们想打造一条集人文、古迹、自然风光为一体的海丝文化旅游观光带。”许承荣说，“我们多次去了合浦汉代文化博物馆看出土文物，把汉代的符号融入到我们的建筑中，深入挖掘古代海上丝绸之路深厚的文化底蕴，让建筑有了文化自信，让建筑有了生命力。”
华灯初上，景区内的“首港号”船帆点亮，灯影变幻，合浦港口昔日商贸往来的盛况跃然眼前，这一刻，历史与现实，交融相应。
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