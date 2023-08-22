原标题：一根扁担挑两头 昆明加快建设区域性国际中心城市

近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进云南。报道团队深入昆明经济技术开发区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区，实地探访云南面向南亚东南亚辐射中心建设、推进“一带一路”和西部陆海新通道建设的成效与亮点。期间，昆明市副市长戴惠明就昆明如何服务和融入国家发展战略、加快打造现代化国际化口岸城市、加快推动区域性国际中心城市建设等内容接受人民网专访。

人民网：今年是“一带一路”倡议提出十周年。作为处于中国—东盟自由贸易区、大湄公河次区域、泛珠三角经济圈“三圈”交汇点的昆明，是我国面向南亚东南亚开放的重要门户、“一带一路”建设的前沿枢纽。十年来，昆明是如何服务和融入国家发展战略的？取得了哪些成效？

戴惠明：昆明主动服务和融入国家重大发展战略，积极共建“一带一路”，坚持对内开放和对外开放并举、“走出去”和“引进来”并重，加速拓宽大通道、深化大通关、构建大平台、做优大环境，增强对南亚东南亚地区的经贸影响力、金融服务力、创新带动力、人文亲和力，努力打造面向南亚东南亚辐射中心核心区。

8月16日至20日，第7届中国—南亚博览会在昆明举行。李熙临摄

互联互通能力显著增强，以昆明为中心的“七出省、五出境”公路网、“八出省、五出境”铁路网初步形成，昆明长水国际机场成为中国第四大国家门户枢纽机场，南亚东南亚通航点达16个，居全国首位，国际航空枢纽地位进一步提升。

对外开放空间不断拓展，2022年昆明正式托管西双版纳傣族自治州磨憨镇共建国际口岸城市，成为全国唯一管理“边境口岸”的省会城市，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区（下称磨憨—磨丁合作区）入选国家进口贸易促进创新示范区，新边民互市场正式投入运营。

D887次国际旅客列车08:08从昆明南（左图，史家民摄）出发，12:23到达磨憨站（右图，杨紫轩摄）。

中老铁路“黄金大通道”效应日益显现，2023年4月13日起首开国际旅客列车，昆明至老挝万象实现朝发夕至；“铁路快通”模式顺利运行，磨憨出入境货物通关时间压缩至2小时30分；2022年，全市进出口总额达1997.41亿元人民币，增长16.4%，与东盟国家贸易额实现368.6亿元人民币，增长26.2%。

市场化、法治化、国际化一流营商环境逐步形成，主动对接RCEP等国际贸易制度规则，同59个“一带一路”国家（地区）有贸易往来，32个“一带一路”国家（地区）在昆投资，共设立外资企业255家，实际投资34114万美元。

人民网：托管磨憨后，昆明迎来哪些发展机遇？对推进西部陆海新通道高质量建设有哪些积极作用？

戴惠明：昆明和磨憨，一个是省会城市，一个是边境口岸，分别位于中老铁路国内段两个节点。随着中老铁路开通运营，昆明托管磨憨建设国际口岸城市，带来重大发展机遇。

磨憨口岸俯瞰。人民网记者 符皓摄

首先，我们加速磨憨口岸基础设施建设，提升便利通关服务功能，促进口岸经济快速发展，推动“区域优势”向“发展优势”转变，进而实现货物聚集、贸易发展、产业集聚。

其次，通过推动磨憨磨丁协同一体化发展，充分发挥中老双方优势，实现双方发展要素互补，深化产业合作，共同打造跨境产能合作示范区，实现区域产业链、供应链、价值链深度融合发展。

最后，托管磨憨后，一根扁担挑两头，磨憨不仅自身有合作区的优惠政策，还可以联动中国（云南）自由贸易试验区昆明片区、昆明经济技术开发区、昆明综合保税区的政策，促进物流、人流、资金流向磨憨加速汇集。

中老铁路“澜湄快线”国际货物列车驶出跨境隧道友谊隧道。周涛摄

托管磨憨对推进西部陆海新通道高质量建设也发挥了积极作用。

一是昆明高标准打造磨憨国际口岸城市，立足于抢抓“一带一路”“国内国际双循环”等国家重大发展战略，主动融入新发展格局，融入RCEP区域发展格局，将磨憨—磨丁合作区建设成为中国面向中南半岛的国际口岸枢纽。

二是昆明—磨憨陆港型（陆上边境口岸型）物流枢纽入选“2022年国家物流枢纽建设名单”，在支撑枢纽大规模干线运输组织功能、多式联运服务功能、跨境运输、冷链物流等方面发挥了重要作用。

三是中老铁路开通支撑陆海新通道效果显著。通关效率大幅提升。2021年12月中老铁路建成通车，2022年7月万象南站换装场建成投入使用，中老铁路与泰国铁路实现无缝连接。2023年2月，首趟“中老泰”货运专列从王家营西集装箱中心站驶向泰国曼谷。目前，磨憨出入境货物通关时间由运营初期的平均40小时压缩至5小时，在“铁路快通”模式下2小时30分即可完成。沿线产业快速发展。昆明正积极推动沿线基础设施建设，大力发展现代物流、现代农业、生物医药、跨境旅游、数字经济等产业，带动中老铁路沿线经济发展和就业增加。

来源：中国铁路

人民网：昆明提出，要以再造一座新城的魄力，加快打造现代化国际化口岸城市。这到底是一个什么样的城市？目前进展如何？

戴惠明：托管磨憨后，昆明市明确提出要以再造一座新城的魄力，高起点、高标准、高水平抓好各项规划编制，要坚持高标准规划、高质量建设、高水平管理，着力建设国际口岸城市、旅游城市、公园城市，全力打造展示国门形象的重要窗口。重点突出生态优美、功能完备、经济活跃、开放包容、幸福宜居五个特点，把磨憨—磨丁合作区打造成为我国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、中老命运共同体的样板区、承接产业转移和国际产能合作的示范区，将磨憨建设成为美丽宜居的现代化国际口岸城市。

磨憨口岸。中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管委会供图

口岸建设成效明显。全力推进智慧口岸建设，货运车辆验放时间从原来的平均8—10分钟缩减至约4分钟。自2023年1月8日公路口岸恢复客运通关功能以来，日均进出境人次逐步增长，由日均1000人次左右上升至日均5000人次左右。增开昆明至磨憨高品质动车，昆明和磨憨之间实现当日往返。今年4月13日，中老铁路昆明—万象跨境客运列车正式开行，两地实现乘火车当日通达。

开发模式不断创新。深化央地合作，与中国中铁高效合作，引入中国中铁增资重组成立磨憨开发投资集团公司，共同推动磨憨开发建设。深化沪滇合作，昆明市人民政府与上海临港集团签订战略合作框架协议，成立云南磨憨沪滇产业联动开发建设有限公司，在产业规划、园区建设、招商引资等方面务实合作，积极承接产业转移，打造沪滇合作新样板。

项目建设加快推进。托管以来，中老铁路磨憨铁路口岸综合性指定监管场地项目、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区政务服务中心建设项目、磨憨人才服务中心、新边民互市场等一批项目建成投入使用。2023年全面开展项目建设，确定总投资919亿元、今年计划投资120亿元的119个重点项目，目前已有111个项目完成立项（备案），其中39个项目已开工建设（其中4个项目完工），计划8月底再开工建设一批项目。

民生保障持续改善。实施102个“为民办实事、民生补短板”项目，极大改善磨憨长期无法解决的居民点基础设施落后现状，惠及磨憨镇2万人。昆明市建立主城五区和安宁市与磨憨镇6个沿边行政村帮带共建机制，完成6个沿边行政村所辖自然村100%通硬化路，农村自来水普及率达88%以上，提前实现5G网络全覆盖。

人民网：下一步，昆明如何全面融入新发展格局，加快推动区域性国际中心城市建设？

戴惠明：昆明将把握新机遇，全方位融入新发展格局，加快把昆明建设成为立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市。

建设中的沪滇临港昆明科技城。项目方供图

一是推动大通道建设取得新成效。深入实施中老铁路沿线开发三年行动计划，加快建设昆明国家物流枢纽，推进中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港、磨憨铁路和公路口岸提升改造等项目建设，拓展中老铁路进出口货物品类，释放“黄金大通道”运输能力，打造中老班列集结中心和货源组织中心。主动融入国家长江经济带发展战略，挖掘水运发展潜力，加快乌东德翻坝转运设施项目前期工作。

二是推动特色产业发展获得新优势。坚持大抓产业、主攻工业，实施产业强市三年行动，推动“8+N”产业链向深度和广度延伸。壮大花卉产业，推动化肥、特色农产品等优势产业出口。全力推动健康产业集聚发展。大力发展跨境电商、跨境旅游和跨境金融。加快承接国内外产业转移。加快建链、强链、补链、延链，提升产业供应链现代化水平，加快发展新经济、新业态、新模式，构建一二三产业融合发展的开放型现代产业体系。

三是推动对外开放取得新成就。主动对接RCEP，高标准建设云南自贸试验区昆明片区，充分发挥综合保税区、保税物流中心等平台功能。协同打造区域性进口加工基地、商贸服务基地和物流配送基地。高水平谋划推进磨憨产业园区建设，全力打造沿边开放新高地。稳妥推进国际产能合作和对外投资。办好中国—南亚博览会、中国国际旅游交易会、国际农业博览会等品牌会展。

(责编：王连香、高雷)

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