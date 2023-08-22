一根扁担挑两头 昆明加快建设区域性国际中心城市
近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进云南。报道团队深入昆明经济技术开发区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区，实地探访云南面向南亚东南亚辐射中心建设、推进“一带一路”和西部陆海新通道建设的成效与亮点。期间，昆明市副市长戴惠明就昆明如何服务和融入国家发展战略、加快打造现代化国际化口岸城市、加快推动区域性国际中心城市建设等内容接受人民网专访。
人民网：今年是“一带一路”倡议提出十周年。作为处于中国—东盟自由贸易区、大湄公河次区域、泛珠三角经济圈“三圈”交汇点的昆明，是我国面向南亚东南亚开放的重要门户、“一带一路”建设的前沿枢纽。十年来，昆明是如何服务和融入国家发展战略的？取得了哪些成效？
戴惠明：昆明主动服务和融入国家重大发展战略，积极共建“一带一路”，坚持对内开放和对外开放并举、“走出去”和“引进来”并重，加速拓宽大通道、深化大通关、构建大平台、做优大环境，增强对南亚东南亚地区的经贸影响力、金融服务力、创新带动力、人文亲和力，努力打造面向南亚东南亚辐射中心核心区。
8月16日至20日，第7届中国—南亚博览会在昆明举行。李熙临摄
互联互通能力显著增强，以昆明为中心的“七出省、五出境”公路网、“八出省、五出境”铁路网初步形成，昆明长水国际机场成为中国第四大国家门户枢纽机场，南亚东南亚通航点达16个，居全国首位，国际航空枢纽地位进一步提升。
对外开放空间不断拓展，2022年昆明正式托管西双版纳傣族自治州磨憨镇共建国际口岸城市，成为全国唯一管理“边境口岸”的省会城市，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区（下称磨憨—磨丁合作区）入选国家进口贸易促进创新示范区，新边民互市场正式投入运营。
D887次国际旅客列车08:08从昆明南（左图，史家民摄）出发，12:23到达磨憨站（右图，杨紫轩摄）。
中老铁路“黄金大通道”效应日益显现，2023年4月13日起首开国际旅客列车，昆明至老挝万象实现朝发夕至；“铁路快通”模式顺利运行，磨憨出入境货物通关时间压缩至2小时30分；2022年，全市进出口总额达1997.41亿元人民币，增长16.4%，与东盟国家贸易额实现368.6亿元人民币，增长26.2%。
市场化、法治化、国际化一流营商环境逐步形成，主动对接RCEP等国际贸易制度规则，同59个“一带一路”国家（地区）有贸易往来，32个“一带一路”国家（地区）在昆投资，共设立外资企业255家，实际投资34114万美元。
人民网：托管磨憨后，昆明迎来哪些发展机遇？对推进西部陆海新通道高质量建设有哪些积极作用？
戴惠明：昆明和磨憨，一个是省会城市，一个是边境口岸，分别位于中老铁路国内段两个节点。随着中老铁路开通运营，昆明托管磨憨建设国际口岸城市，带来重大发展机遇。
磨憨口岸俯瞰。人民网记者 符皓摄
首先，我们加速磨憨口岸基础设施建设，提升便利通关服务功能，促进口岸经济快速发展，推动“区域优势”向“发展优势”转变，进而实现货物聚集、贸易发展、产业集聚。
其次，通过推动磨憨磨丁协同一体化发展，充分发挥中老双方优势，实现双方发展要素互补，深化产业合作，共同打造跨境产能合作示范区，实现区域产业链、供应链、价值链深度融合发展。
最后，托管磨憨后，一根扁担挑两头，磨憨不仅自身有合作区的优惠政策，还可以联动中国（云南）自由贸易试验区昆明片区、昆明经济技术开发区、昆明综合保税区的政策，促进物流、人流、资金流向磨憨加速汇集。
中老铁路“澜湄快线”国际货物列车驶出跨境隧道友谊隧道。周涛摄
托管磨憨对推进西部陆海新通道高质量建设也发挥了积极作用。
一是昆明高标准打造磨憨国际口岸城市，立足于抢抓“一带一路”“国内国际双循环”等国家重大发展战略，主动融入新发展格局，融入RCEP区域发展格局，将磨憨—磨丁合作区建设成为中国面向中南半岛的国际口岸枢纽。
二是昆明—磨憨陆港型（陆上边境口岸型）物流枢纽入选“2022年国家物流枢纽建设名单”，在支撑枢纽大规模干线运输组织功能、多式联运服务功能、跨境运输、冷链物流等方面发挥了重要作用。
三是中老铁路开通支撑陆海新通道效果显著。通关效率大幅提升。2021年12月中老铁路建成通车，2022年7月万象南站换装场建成投入使用，中老铁路与泰国铁路实现无缝连接。2023年2月，首趟“中老泰”货运专列从王家营西集装箱中心站驶向泰国曼谷。目前，磨憨出入境货物通关时间由运营初期的平均40小时压缩至5小时，在“铁路快通”模式下2小时30分即可完成。沿线产业快速发展。昆明正积极推动沿线基础设施建设，大力发展现代物流、现代农业、生物医药、跨境旅游、数字经济等产业，带动中老铁路沿线经济发展和就业增加。
来源：中国铁路
人民网：昆明提出，要以再造一座新城的魄力，加快打造现代化国际化口岸城市。这到底是一个什么样的城市？目前进展如何？
戴惠明：托管磨憨后，昆明市明确提出要以再造一座新城的魄力，高起点、高标准、高水平抓好各项规划编制，要坚持高标准规划、高质量建设、高水平管理，着力建设国际口岸城市、旅游城市、公园城市，全力打造展示国门形象的重要窗口。重点突出生态优美、功能完备、经济活跃、开放包容、幸福宜居五个特点，把磨憨—磨丁合作区打造成为我国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、中老命运共同体的样板区、承接产业转移和国际产能合作的示范区，将磨憨建设成为美丽宜居的现代化国际口岸城市。
磨憨口岸。中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管委会供图
口岸建设成效明显。全力推进智慧口岸建设，货运车辆验放时间从原来的平均8—10分钟缩减至约4分钟。自2023年1月8日公路口岸恢复客运通关功能以来，日均进出境人次逐步增长，由日均1000人次左右上升至日均5000人次左右。增开昆明至磨憨高品质动车，昆明和磨憨之间实现当日往返。今年4月13日，中老铁路昆明—万象跨境客运列车正式开行，两地实现乘火车当日通达。
开发模式不断创新。深化央地合作，与中国中铁高效合作，引入中国中铁增资重组成立磨憨开发投资集团公司，共同推动磨憨开发建设。深化沪滇合作，昆明市人民政府与上海临港集团签订战略合作框架协议，成立云南磨憨沪滇产业联动开发建设有限公司，在产业规划、园区建设、招商引资等方面务实合作，积极承接产业转移，打造沪滇合作新样板。
项目建设加快推进。托管以来，中老铁路磨憨铁路口岸综合性指定监管场地项目、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区政务服务中心建设项目、磨憨人才服务中心、新边民互市场等一批项目建成投入使用。2023年全面开展项目建设，确定总投资919亿元、今年计划投资120亿元的119个重点项目，目前已有111个项目完成立项（备案），其中39个项目已开工建设（其中4个项目完工），计划8月底再开工建设一批项目。
民生保障持续改善。实施102个“为民办实事、民生补短板”项目，极大改善磨憨长期无法解决的居民点基础设施落后现状，惠及磨憨镇2万人。昆明市建立主城五区和安宁市与磨憨镇6个沿边行政村帮带共建机制，完成6个沿边行政村所辖自然村100%通硬化路，农村自来水普及率达88%以上，提前实现5G网络全覆盖。
人民网：下一步，昆明如何全面融入新发展格局，加快推动区域性国际中心城市建设？
戴惠明：昆明将把握新机遇，全方位融入新发展格局，加快把昆明建设成为立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市。
建设中的沪滇临港昆明科技城。项目方供图
一是推动大通道建设取得新成效。深入实施中老铁路沿线开发三年行动计划，加快建设昆明国家物流枢纽，推进中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港、磨憨铁路和公路口岸提升改造等项目建设，拓展中老铁路进出口货物品类，释放“黄金大通道”运输能力，打造中老班列集结中心和货源组织中心。主动融入国家长江经济带发展战略，挖掘水运发展潜力，加快乌东德翻坝转运设施项目前期工作。
二是推动特色产业发展获得新优势。坚持大抓产业、主攻工业，实施产业强市三年行动，推动“8+N”产业链向深度和广度延伸。壮大花卉产业，推动化肥、特色农产品等优势产业出口。全力推动健康产业集聚发展。大力发展跨境电商、跨境旅游和跨境金融。加快承接国内外产业转移。加快建链、强链、补链、延链，提升产业供应链现代化水平，加快发展新经济、新业态、新模式，构建一二三产业融合发展的开放型现代产业体系。
三是推动对外开放取得新成就。主动对接RCEP，高标准建设云南自贸试验区昆明片区，充分发挥综合保税区、保税物流中心等平台功能。协同打造区域性进口加工基地、商贸服务基地和物流配送基地。高水平谋划推进磨憨产业园区建设，全力打造沿边开放新高地。稳妥推进国际产能合作和对外投资。办好中国—南亚博览会、中国国际旅游交易会、国际农业博览会等品牌会展。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 新产业是什么？标准体系如何建设？四部门划重点
- 人民网北京8月22日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为持续完善新兴产业标准体系，前瞻布局未来产业标准研究，充分发挥标准的行业指导作用，系统提升标准的经济效益、社会效益、生态效益，引领新产业高质量发展，工业和信息化部、科技部等四部门组织编制了《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》（以下简称《实施方案》），主要聚焦新兴产业与未来产业标准化工作，形成“8+9”的新产业标准化重点领域。 根据《实施方案》，新产业是指应用新技术发展壮大的新兴产业和未来产业，具有创新活跃、技术密集、发展前景广阔等特征，关系国民经济社会发展和产业结构优化升级全局。…
- 中国科技馆推出《致敬科学家——点亮科学梦想》系列影视节目
- 人民网北京8月22日电 （记者赵竹青）为弘扬科学家精神，展现科学家爱国为民的卓越品质和在实现科学梦想道路上的心路历程，2023年中国科技馆创作推出《致敬科学家——点亮科学梦想》8集系列影视节目，讲述程开甲、谷超豪、贝时璋、叶笃正、孟少农、谢希德、苏步青和徐光宪等老一辈科学家的人生故事，展现科学家胸怀报国之志、竭诚为民奉献的感人事迹与光辉品格，带领观众从与新中国共成长的科学家视角，感悟建党百余年来所取得的伟大变革和科技成就。 该系列节目以“科学家的梦想”为主题，深入挖掘指引科学家走上科研道路的那些点滴瞬间，记录科学家在实现梦想道路上的心路历程，并运用情景再现等的形式进行演绎呈现，力求将崇高的中国科学家精神彰显于影视作品中，激励公众、特别是青少年爱国奋进、不断探索、勇于筑梦、敢于追梦。…
- 评论
- 关注