原标题：较2019年同期翻倍！安踏集团上半年营收达296.5亿元

8月22日，安踏体育用品有限公司（以下简称“安踏集团”）发布中期业绩——2023年上半年，安踏集团收益达296.5亿元人民币，同比增长14.2%，较2019年同期实现翻倍。

据了解，安踏集团抓住体育运动市场复苏的机遇，以专业运动、时尚运动、户外运动三条增长曲线形成合力，打造“多品牌管理+零售运营”的商业模式，驱动公司实现高质量增长。

业绩数据显示，报告期内，安踏品牌（以下简称“安踏”）实现营收141.7亿元人民币，同比增长6.1%，整体保持健康运营，未来将继续在品牌、商品及零售策略上聚焦差异化，提升价值感。据悉，安踏在持续加大科研投入、以科技引领商品力提升之外，稳步推进全球化战略，不断扩大在东南亚的市场布局，已在新加坡、马来西亚、菲律宾等国开展直营零售业务。

报告期内，FILA斐乐品牌（以下简称“FILA”）收益人民币122.3亿元，同比增长13.5%，经营溢利率达29.7%，同比上升7.2个百分点，增长速度和质量并重。其中，“FILA”在主要电商平台增长显著，零售店效也继续位居行业前列。

AMER SPORTS亚玛芬体育收益为132.7亿元人民币，同比增长37.2%，各项战略的实施均取得重大进展，国际及国内市场创历史最佳业绩。Arc’teryx始祖鸟、Salomon萨洛蒙、Wilson威尔胜三大核心品牌增长强劲。

上半年，安踏集团所有其他品牌收益达32.5亿元人民币，同比增长77.6%，经营溢利率达30.3%，同比上升8.7个百分点。DESCENTE迪桑特、KOLON SPORT可隆体育继续深耕差异化专业运动场景，在商品开发、零售运营和品牌建设上持续引领行业高水准。DESCENTE迪桑特依托高尔夫、铁人三项等核心品类，提升产品设计创新能力，并推出多项品牌跨界合作及定制社群活动。KOLON SPORT可隆体育入驻一二线城市高端商圈，提升鞋产品占比。

推动业绩增长之外，安踏集团也积极响应国家“双碳”目标，致力于建设环保、健康、安全、高效的供应链共生平台。集团加入科学碳目标倡议(“SBTi”)，为全部11家自有营运设施制定节能减排计划，并带动超过80家供应商一起，使用可再生能源。2022年至今，集团已组织超过60场ESG相关培训，帮助超过90%的供应商提高社会责任及环境数据管理能力，并发布了《供应商可持续发展管理手册》及《化学品管理手册》。

截至目前，安踏集团及和敏基金会公益捐赠已累计超过22亿元，其中国内灾难救助及国际人道主义援助超过1亿元。“安踏茁壮成长公益计划”以体教融合助力乡村振兴，累计投入现金及装备超8.3亿元，惠及31个省的576万名青少年。

安踏集团有关负责人表示，今年上半年，集团深入推进“单聚焦、多品牌、全球化”，在不断变化的市场环境中展现出更强的韧性，并继续加大对未来的投资。下半年，随着国家推出多项利好体育产业发展的政策，集团对体育用品市场的前景也充满信心。集团将坚守实体经济不动摇，深化多品牌协同模式，提升企业治理水平，通过科技创新和精细化运营引领未来的增长。

(责编：董童、李源)

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