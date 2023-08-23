人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

安踏集团：2023年上半年营收达296.5亿元 较2019年同期实现翻倍

2023年08月23日08:23 | 来源：人民日报客户端福建频道
小字号

原标题：较2019年同期翻倍！安踏集团上半年营收达296.5亿元

8月22日，安踏体育用品有限公司（以下简称“安踏集团”）发布中期业绩——2023年上半年，安踏集团收益达296.5亿元人民币，同比增长14.2%，较2019年同期实现翻倍。

据了解，安踏集团抓住体育运动市场复苏的机遇，以专业运动、时尚运动、户外运动三条增长曲线形成合力，打造“多品牌管理+零售运营”的商业模式，驱动公司实现高质量增长。

业绩数据显示，报告期内，安踏品牌（以下简称“安踏”）实现营收141.7亿元人民币，同比增长6.1%，整体保持健康运营，未来将继续在品牌、商品及零售策略上聚焦差异化，提升价值感。据悉，安踏在持续加大科研投入、以科技引领商品力提升之外，稳步推进全球化战略，不断扩大在东南亚的市场布局，已在新加坡、马来西亚、菲律宾等国开展直营零售业务。

报告期内，FILA斐乐品牌（以下简称“FILA”）收益人民币122.3亿元，同比增长13.5%，经营溢利率达29.7%，同比上升7.2个百分点，增长速度和质量并重。其中，“FILA”在主要电商平台增长显著，零售店效也继续位居行业前列。

AMER SPORTS亚玛芬体育收益为132.7亿元人民币，同比增长37.2%，各项战略的实施均取得重大进展，国际及国内市场创历史最佳业绩。Arc’teryx始祖鸟、Salomon萨洛蒙、Wilson威尔胜三大核心品牌增长强劲。

上半年，安踏集团所有其他品牌收益达32.5亿元人民币，同比增长77.6%，经营溢利率达30.3%，同比上升8.7个百分点。DESCENTE迪桑特、KOLON SPORT可隆体育继续深耕差异化专业运动场景，在商品开发、零售运营和品牌建设上持续引领行业高水准。DESCENTE迪桑特依托高尔夫、铁人三项等核心品类，提升产品设计创新能力，并推出多项品牌跨界合作及定制社群活动。KOLON SPORT可隆体育入驻一二线城市高端商圈，提升鞋产品占比。

推动业绩增长之外，安踏集团也积极响应国家“双碳”目标，致力于建设环保、健康、安全、高效的供应链共生平台。集团加入科学碳目标倡议(“SBTi”)，为全部11家自有营运设施制定节能减排计划，并带动超过80家供应商一起，使用可再生能源。2022年至今，集团已组织超过60场ESG相关培训，帮助超过90%的供应商提高社会责任及环境数据管理能力，并发布了《供应商可持续发展管理手册》及《化学品管理手册》。

截至目前，安踏集团及和敏基金会公益捐赠已累计超过22亿元，其中国内灾难救助及国际人道主义援助超过1亿元。“安踏茁壮成长公益计划”以体教融合助力乡村振兴，累计投入现金及装备超8.3亿元，惠及31个省的576万名青少年。

安踏集团有关负责人表示，今年上半年，集团深入推进“单聚焦、多品牌、全球化”，在不断变化的市场环境中展现出更强的韧性，并继续加大对未来的投资。下半年，随着国家推出多项利好体育产业发展的政策，集团对体育用品市场的前景也充满信心。集团将坚守实体经济不动摇，深化多品牌协同模式，提升企业治理水平，通过科技创新和精细化运营引领未来的增长。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
暑期拱北海关验放港澳跨境客车超百万辆次
　　人民网北京8月22日电 （记者王震）据海关总署网站消息，随着“澳车北上”“港车北上”政策相继落地实施，粤港澳大湾区资源要素加速流动，加上暑期港澳游不断升温。据拱北海关统计，今年7月以来，珠海各对港、澳口岸进出境车流量高位运行，截至8月19日，珠海对港、澳口岸暑期进出境客车通关总量突破100万辆次，日均超2万辆次，通关量较2019年同期增长83%，创历史同期新高。…
海关总署恢复南非3家牛肉企业产品输华
　　人民网北京8月22日电 （记者王震）据海关总署网站消息，经科学评估，8月21日，海关总署恢复南非3家符合要求的牛肉企业（注册编号分别为ZA71、ZA131、ZA150）产品输华。 海关总署表示，将持续强化输华肉类监管，依法实施检验检疫，守护人民群众“舌尖上的安全”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部