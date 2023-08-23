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看书、看演出、夜游景区、品特色美食——

第十届安徽文化惠民消费季开启

2023年08月23日08:39 | 来源：安徽日报
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原标题：第十届安徽文化惠民消费季开启

　　领优惠券便宜购图书，刷银联卡实惠看演出，夜游景区享门票减价，品尝美食得“满减”福利……记者近日从省文化和旅游厅获悉，第十届安徽文化惠民消费季启动，为全省群众献上优质实惠的文旅盛宴。

　　第十届安徽文化惠民消费季活动，作为“520”安徽文旅惠民消费季的重要内容之一，从8月持续至11月。本届消费季侧重消费直补、侧重文旅融合、侧重夜间消费，通过惠民政策叠加、实施“红火计划”等措施，向消费者引荐特色文旅消费场景、提供优质实惠文旅消费体验，为文旅企业引流赋能。由省财政提供专项资金，开展“两看一游一品”消费券惠民活动，消费者在特约商户看书、看演出、夜游景区、品特色美食，领取消费券或通过消费立减，享受不同力度的惠民补贴。

　　看书，通过全省新华书店等特约商户实施；看演出，突出精品演艺节目，通过全省各市大剧院等演出单位实施；夜游景区，通过全省A级景区夜间场开展，促进景区夜游项目提质升级；品特色美食，围绕“皖美好味道·百县名小吃”开展，邀请消费者走进全省特色美食体验店、美食体验街区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、十佳“深夜食堂”等。

　　本届消费季期间，中国银联安徽分公司实施“红火计划”减费激励行动：一方面，对餐饮、景区、集聚区等实体商户减免支付手续费，形成“红火计划”白名单；一方面，对使用云闪付App、62开头银联卡支付的消费者给予消费立减等优惠。中国工商银行安徽省分行开展“两看一游一品”惠民加持活动，消费者使用工行卡等方式支付时，享受消费立减等优惠。合肥市罍街、淮北市隋唐运河古镇、芜湖市芜湖古城、黄山市屯溪三江口历史文化街区等国家级夜间文化和旅游消费集聚区，推出20多项丰富多彩的特色文旅活动，集聚区内企业、商户配套推出打折、超值套餐等优惠措施。（张理想）

(责编：曹淼、李源)
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