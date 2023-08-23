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七夕”消费向全品类扩散 零售平台、新兴领域助力消费多元化

2023年08月23日08:41 | 来源：证券日报
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原标题：“七夕”消费向全品类扩散 零售平台、新兴领域助力消费多元化

　　8月22日，多家公司公布了“七夕”消费数据。随着市场复苏，消费者购物动力持续提升，今年“七夕”除了鲜花、巧克力、首饰等“热门选手”外，数码产品、服装和预制菜的销量也实现猛增。与此同时，尽管节日当天为工作日，依然挡不住“打工人”外出过节的热情。

　　京东消费及产业发展研究院发布的数据（下称“京东数据”）显示，8月份以来，京东“七夕送礼”的搜索量环比提升超20倍，其中“七夕巧克力礼盒”“七夕鲜花”的搜索量环比提升均达30倍以上。“七夕”礼盒类商品中，化妆品套装/礼盒的销量最高，占比达到22%。

　　恰逢换季节点，今年服装消费也大幅增长。京东数据显示，女士服装中，卫衣销量环比增长16倍，风衣销量环比增长近4倍；男士服装中，卫衣销量环比增长558%，风衣、西服销量环比增长超过100%。

　　借助节日氛围，数码家电产品也成了送礼佳品。美团闪购数据显示，数码家电整体订单量同比去年“七夕”增长175%，TOP5品牌商家分别为SKG、飞利浦、戴森、倍轻松、小米。

　　而在美食方面，预制菜则成为“人气单品”。叮咚数据显示，“七夕”前一天叮咚王牌菜、蔡长青等预制菜自有品牌有多个系列出现销量高峰。叮咚买菜预制菜品类里，梭子蟹、皮皮虾、酸菜鱼等水产海鲜预制菜销量猛增。

　　虽然今年“七夕”当天是工作日，但并不妨碍“打工人”外出消费。去哪儿大数据显示，平台上预订在“七夕”当天入住酒店的客人较前一日预订入住的增幅达到40%。此外，“七夕”当天全国景区夜间门票销售量，较前一日增长超2倍。其中深圳、上海、广州、重庆、北京、苏州、成都、桂林、厦门、芜湖是去哪儿平台上“七夕”当天夜游最火的TOP10城市。

　　谈及今年“七夕”消费范围之广，艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅向记者表示，首先，当前“七夕”消费的主力人群一方面以年轻人为主，而他们也是更乐意在“七夕”节日上大额支出的一代人，另一方面“七夕”的受众已经不仅仅是情侣，还有单身人士。艾媒数据显示，53.77%的单身人士会参与“七夕”活动进行消费；其次，“七夕”作为每年重要的消费节日，不同领域的新锐品牌崛起，在节日上的营销投入越来越多，找到了在“七夕”突围的机会。

　　不过，有平台认为，零售行业发展打破节日消费的空间和地域限制，成为提振消费的重要一环。美团闪购“七夕”活动相关负责人向记者表示：“随着即时零售的不断发展，用户能够从即时零售渠道购买到的商品种类越来越多，即时零售呈现全品类繁荣的趋势。结合“七夕”来看，除了通过即时零售购买鲜花这类短保质期商品之外，也有越来越多的用户购买美妆、数码等品类的商品，消费者的购物习惯逐渐向即时送达迁移，从应急、帮需发展到日常购物，即时零售如今已渐成为消费者日常生活一部分。”

　　叮咚买菜相关负责人向记者表示，新兴行业的出现也加速节日消费多元化。“七夕”前后预制菜热销，也在一定程度上反映了消费者对预制菜的接受度有了更大的提高，意味着高品质预制菜市场进一步被验证。（记者 李豪悦）

(责编：曹淼、李源)
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