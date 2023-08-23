260余家企业将亮相2023年服贸会供应链及商务服务专题展
2023年08月23日08:41 | 来源：新华网
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记者8月22日从2023年服贸会媒体通气会获悉，预计260余家企业参加本届服贸会供应链及商务服务专题展，其中线下参展的世界500强及行业龙头企业超40家。截至目前，该专题展展商国际化率超过25%、新展商率达到40%，展览面积较上届服贸会扩大4000余平方米。
据介绍，2023年服贸会供应链及商务服务专题展将于9月2日至6日在首钢园区举办，设置“供应链交通运输”“商务服务”“老字号”三大展区，各展区独立设馆，分别位于首钢园区4号馆、13号馆、15号馆。
“供应链交通运输”展区以“智链万物，慧行天下”为主题，设立1个主展示区、2个数字化互动体验区、1个配套活动，设置“MaaS”专区、快递服务专区、交通运输专区和外省市供应链四大专区。重点邀请国际海运、国际空运、公路运输等大型物流平台和装备制造企业，打造汇集自动驾驶、车路协同、轨道交通、民航、航运的“智慧大交通生态”。
“商务服务”展区以“商务优服务、发展添动能”为主题，展示商务服务业新产品、新业态、新模式。来自全国22个省区市的56家优秀涉外法律服务机构参展，首次邀请在中国登记注册的第一个国际性律师组织“一带一路”律师联盟参展。人力资源服务方面，将重点展示人工智能技术在招聘面试等场景的应用，现场还有“直播带岗”活动。
“老字号”展区将重点展示北冰洋、义利、庆丰、同和居等北京老字号品牌开发的科技创新产品、文创联名产品、国礼产品等，公众将现场感受到老字号发展的独特魅力和守正创新成果。（记者张骁、吉宁）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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