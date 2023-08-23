华洪立 马欣然

“经过近10年的努力，从小众游戏爱好者到走上亚运会的舞台，我们都觉得很兴奋。这两天正在忙着训练，希望更多人看到中国电子竞技的蓬勃力量。”eStar电竞俱乐部选手罗思源说。

一个月后，罗思源将和俱乐部队友孙麟威代表中国参加杭州第19届亚运会王者荣耀亚运版本电子竞技项目。这是电竞首次成为亚运会的正式竞赛项目，并被记入国家奖牌榜，预计共产生7枚金牌。

“杭州亚运会的举办是一剂‘强心剂’，给我们从业者带来了可持续发展的信心。对于中国，乃至整个亚洲来讲，这是积极发展电竞产业的良好契机。”谈起此次入围，eStar电竞俱乐部母公司星竞威武集团董事长兼首席执行官何猷君说，2018年雅加达亚运会电竞表演赛中，中国代表队夺得“两金一银”，很期待中国选手能够再得佳绩。

受益于数字技术的更新迭代，中国电竞正在快速发展。截至2022年，中国电竞用户规模约4.88亿，全国电竞产值、发展速度、观众人数均居世界首位，是全球最大的电竞市场。

北京体育大学教育学院副院长刘昕说，当前，数字技术广泛应用于竞技体育、群众体育、青少年体育，电竞不仅为体育产业精准聚焦细分人群提供便利条件，而且为广大网民提供丰富的产品服务，从而释放出三重红利——推动产业创新、提升城市形象和建设体育强国。

电竞运动与社会经济紧密联系，涉及体育、娱乐、电信、软硬件设备制造等多方面的电竞产业，对于新时代体育发展的产业优化升级、提升创新动力等提供了重要契机。

“电竞已成为数字体育产业的热门赛道。”中国社科院新媒体研究中心主任黄楚新说，从经济发展的角度看，近年来中国数字经济市场规模持续增长，未来还有很大的发展潜力，而电竞经济则是其中重要组成部分，为消费增长潜力创造了新机遇。

为更好助力产业持久发展和规模增长，推动电竞产业规范、有序、健康发展，中国持续推进电竞教育和理论研究。

早在2015年，国家体育总局就颁布了《电子竞技赛事管理暂行规定》，为电子竞技产业发展提供政策支持与规范。2019年，人社部将“电子竞技运营师”和“电子竞技员”列为新职业。

中国电竞市场规模的上升态势，也刺激行业人才的旺盛需求，带动电竞教育发展。2016年，电子竞技与运动管理专业被归于体育类专业。目前已有中国传媒大学等65所高校开设了电竞相关专业。

今年4月，中国电竞产业研究院在上海揭牌成立，并公布了首批24位专家和7家合作单位，广州体育学院数字体育教研室主任魏冉便是首批专家之一。

“研究院能够通过顶层设计来布局‘政产学研用’一体化的应用和发展，能够更好提升中国电竞产业的研究水平和服务能力。”魏冉说。

电竞也承担了一定的文化交流和推广的角色。

近期，北京环球影城推出了王者荣耀英雄巡游盛会，上演融合中国电竞文化和潮流元素的“一出好戏”。

“我十分开心看到跟中国年轻人更亲近的元素注入。”北京环球度假区市场营销及销售高级副总裁赵霖说，在文旅强劲复苏背景下，游戏IP走向线下业态，是主动融入本土文化、丰富乐园体验活动的有益创新。

随着中国电竞产业规模的日趋壮大，各地在场地、宣传、现金、活动报备、教育及人才输送等方面陆续出台政策为电竞市场保驾护航。

近年来，上海市出台《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》，把建设“全球电竞之都”作为目标。广州市提出，构建集游戏研发、生产制造、内容制作、赛事举办、场馆建设、直播转播等于一体的游戏电竞产业生态圈，加速打造“世界电竞名城”，并积极培育百亿元级游戏电竞产业集群。

“多座城市积极拥抱电竞产业，主要是看好其带来的经济发展机遇。”华南城市研究会会长、暨南大学公共管理学院教授胡刚分析，电竞产业拥有非常雄厚的群众基础，流量背后就是效益提升、打造城市形象的重要动力。

黄楚新认为，当电竞与亚运会等传统赛事完成磨合，建立规则、标准和体系将成为电竞产业未来的重要课题，这需要社会公众更新观念，更需要行业自身付出持久的努力，继而提升中国电竞产业在国际市场上的影响力。

新华社北京8月22日电

(责编：王震、陈键)

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