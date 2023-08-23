新华社西宁8月22日电（记者吕雪莉 周盛盛）记者自三江源国家公园管理局获悉，目前三江源地区生态系统稳定性和生物多样性持续提升，雪豹、藏羚羊等重点保护的国家一级野生动物种群恢复、数量回升。

8月的三江源绿意盎然，万物共生，欣欣向荣。雪豹妈妈领着小雪豹练习捕猎本领，成群的藏羚羊带着幼崽回迁，它们母子相伴，其乐融融……这片亘古的土地处处呈现着野性王国的生机与灵动。

三江源国家公园管理局局长王湘国说，经过多年接续保护，特别是党的十八大以来的国家公园建设，三江源地区生态系统稳定性和生物多样性持续提升，过去难觅踪迹的雪豹、金钱豹等珍稀野生动物频频刷屏出圈，雪豹、藏羚羊等的重点保护野生动物数量显著回升。

总面积19.07万平方公里的三江源国家公园，位于青海省南部，是长江、黄河、澜沧江（湄公河）的发源地。这里不仅是润泽华夏大地的“中华水塔”，更是“高寒生物种质资源库”。

在保护以雪豹、藏羚羊为代表的重点保护野生动物及其栖息地方面，三江源国家公园做了大量的探索和创新。从体制试点伊始，无论是第一个国家公园地方立法的制定，还是国家公园建设规划，都在顶层设计上对野生动物及其栖息地保护作出了安排。

目前，一度因盗猎导致种群数量锐减的藏羚羊，已从不足2万只恢复到7万多只，雪豹种群超过1200只。王湘国说，这些都得益于持续、大力度的保护。

多年来，大规模、高密度、高频率的专项巡山行动在可可西里不间断地开展，严厉打击一切违法活动。每年5月份开始，在大批的藏羚羊迁徙产仔以及回迁时，三江源国家公园管理局的工作人员都会做好短暂的“交通管制”，让藏羚羊群安全地通过公路，不受或减少人类活动的干扰。

平均海拔4712.63米的三江源国家公园，是世界上海拔最高的国家公园。这里群山逶迤，作为世界上最高海拔区域的旗舰物种，雪豹是三江源国家公园最重要的野生动物之一。

三江源国家公园管理局副局长孙立军介绍说，目前在三江源国家公园，已初步形成以政府为主导、生态管护员为主体、社会力量广泛参与的雪豹研究和保护模式。

比如，长江源曲麻莱管理处成立了由120位生态管护员组成的绿色江源雪豹监测队，5年来监测到雪豹个体70多只；长江源治多管理处濒危野生动物监测站，除监测雪豹以外，还兼顾其他濒危野生动物的监测。

29岁的玉树藏族自治州杂多县昂赛乡热情村村民桑周是一名自然体验向导和司机，他说：“现在带着游客上山，用望远镜、相机捕捉到雪豹的身影已是常态，也亲身感受到昂赛生态环境的改善和雪豹等野生动物的增多。”

由中国科学院西北高原生物研究所完成的三江源国家公园野生动物本底调查显示，三江源保存了极其丰富的生物多样性，包括雪豹在内的大部分野生动物栖息地破碎化趋势在减弱，完整性逐步提高。

(责编：王震、陈键)

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