崔 爽

新产业是指应用新技术发展壮大的新兴产业和未来产业，具有创新活跃、技术密集、发展前景广阔等特征，关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级全局。标准化在推进新产业发展中发挥着基础性、引领性作用。为持续完善新兴产业标准体系建设，引领新产业高质量发展，8月22日，工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》主要聚焦新兴产业与未来产业标准化工作，形成“8+9”的新产业标准化重点领域。其中，新兴产业聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备等八大领域；未来产业聚焦元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等九大领域。

为兼顾新产业标准化中长期发展，《实施方案》以定量与定性相结合的方式，分别提出2025年、2030年和2035年的“三步走”目标，工程化推进实施。

具体来看，到2025年，支撑新兴产业发展的标准体系逐步完善、引领未来产业创新发展的标准加快形成。共性关键技术和应用类科技计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动更加高效。新制定国家标准和行业标准2000项以上，培育先进团体标准300项以上，以标准指导产业高质量发展的作用更加有力。开展标准宣贯和实施推广的企业10000家以上，以标准服务企业转型升级的成效更加凸显。参与制定国际标准300项以上，重点领域国际标准转化率超过90%，支撑和引领新产业国际化发展。

到2030年，满足新产业高质量发展需求的标准体系持续完善、标准化工作体系更加健全。新产业标准的技术水平和国际化程度持续提升，以标准引领新产业高质量发展的效能更加显著。

到2035年，满足新产业高质量发展需求的标准供给更加充分，企业主体、政府引导、开放融合的新产业标准化工作体系全面形成。新产业标准化发展基础更加巩固，以标准引领新产业高质量发展的效能全面显现，为基本实现新型工业化提供有力保障。

为保障落地实施，《实施方案》提出5方面措施：加强组织领导，统筹推进各项任务实施；加大资源投入，推动国家科技计划项目和重大产业化专项加大对标准研究的支持力度；动态考核评估，加强方案实施情况的动态监测和效果反馈，做好新产业标准化工作新进展、新成效的总结和推广；健全人才队伍，鼓励标准化研究机构培养和引进标准化高端人才，加强国际标准化研究机构建设；注重宣传激励，支持在新产业标准化工作方面作出突出贡献的单位和个人参与国家级奖励的评选表彰。

（科技日报北京8月22日电）

(责编：王震、陈键)

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