张 晔

原标题：国产工业软件如何“强起来”“推广开”

8月21日，《2023年我国工业软件产业发展研究报告》（以下简称《报告》）发布。《报告》显示，我国工业软件产业发展机遇大，新技术新业态孕育新生机。但同时，我国工业软件产业发展也面临技术基础薄弱、产品体系化发展不足、供需两侧融合度低、产业发展生态不健全等问题。

细分领域存在不足

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，工业软件作为工业技术和知识的程序化封装，已经广泛应用于几乎所有工业领域的核心环节。

2022年，我国工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长了14.3%，高于全球增长率。今年上半年，工业软件产品收入1247亿元，同比增长12.8%，呈现出向好发展的势头。2022年，北京华大九天科技股份有限公司、杭州广立微电子股份有限公司等11家工业软件企业成功上市，共有近170家机构和投资者布局工业软件赛道。

“总体看来，我国工业软件基础仍然薄弱，关键核心技术的瓶颈没有得到根本解决，企业小、产业弱的特征依旧明显，产业链、供应链的韧性和安全水平亟待提升。”工业和信息化部信息技术发展司副司长王威伟说。

工业和信息化部电子第五研究所副所长王蕴辉介绍，尽管我国工业软件取得了一定的成绩，但是从细分领域看仍然存在着一定的不足。其中，研发设计类软件核心技术差距较大，处于技术导入的推广阶段与市场培育的成长期，国产软件市场占比不足10%。对于生产制造类软件来说，国外产品在高精尖控制领域具有绝对的优势，而国内的产品主要集中在中低端市场。经营管理及运维服务类国产软件的市场占有率则相对较高。

好软件是用出来的

当前，我国工业软件产业的发展机遇与挑战并存。近年来，国家高度重视工业软件的发展，出台了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策文件，持续地推动了工业软件的发展。江苏的“智转数改”、上海的“工赋上海”，以及广东的“制造业当家”等地方制造业数字化转型的配套政策相继出台，为工业软件的发展提供了政策支持。

同时，作为工业大国，我国拥有丰富的工业软件应用场景。45个国家级先进制造业集群，58.6%的重点工业企业关键工具数字化率，以及77%的数字化研发工具、设计工具普及率，均为工业软件的发展提供了沃土。人工智能、大数据等新一代信息技术的快速发展，更是给工业软件的发展注入了新的动力。

《报告》指出，我国工业软件发展应从筑基础、促应用、强链条三个方面入手，以需求为牵引，体系化协同发展，聚焦产业生态链条，明晰工业软件推广路径，加快应用生态培育，开放国产软件应用场景。

王蕴辉认为，应用是未来我国工业软件发展的一个关键核心。一方面要聚焦产业生态链条，明确工业软件的推广路径；另一方面要加快应用生态培育，开放真实应用场景。“我们经常说，好的软件是用出来的，特别是工业软件，必须和我们的工业应用场景相结合。”王蕴辉说。

(责编：王震、陈键)

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