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22条河流发生超警以上洪水，6条河流发生超保洪水，8条河流发生有实测记录以来最大洪水……海河流域发生流域性特大洪水。

这是一场来势汹汹的大考，这是一次惊心动魄的战役。

8月10日，海河流域子牙河水系北澧河邢家湾水文站水位27.48米，低于警戒水位（27.50米），至此，海河流域主要河流水位均退至警戒水位以下。

洪水安然归海，海河复归平静，这标志着2023年海河防汛工作取得重大阶段性成果——大中小各类水库无一垮坝，重要堤防无一决口，最大程度保障了人民群众生命财产安全，最大程度降低了灾害风险损失。

较量 抗击海河流域特大洪水

防御洪水，关键在于流域防洪工程体系的“排兵布阵”。

一盘棋谋划、一张网部署、一体化推进，水利部会同海委滚动预报演算洪水演进过程，科学确定流域骨干水工程的运用次序、运用时机和运用规模，下足“绣花”功夫，“一个流量、一方库容、一厘米水位”地精细调度水库、河道及堤防、水闸枢纽及蓄滞洪区，按照“上蓄、中疏、下排、适当地滞”的原则，构建起抵御海河流域特大洪水的“铜墙铁壁”。

整个海河流域155座大中型水库全部投入运用——

永定河精细动态调度卢沟桥分洪枢纽，充分利用大宁水库和永定河滞洪水库削峰，逐步加大拦河闸下泄流量，确保北京城区安全，并为下游河北、天津永定河泛区人员转移赢得时间。

大清河南支上游水库群削峰率均超过90%，将南支诸河入白洋淀洪峰控制在757立方米每秒，避免了白洋淀水位迅速上涨，避免了大清河南北支洪水遭遇。

子牙河系滹沱河岗南、黄壁庄水库联合运用，岗南水库拦蓄洪水3.4亿立方米，削峰率99.87%，为岗黄区间冶河洪水错峰20小时，保障了石家庄市及下游河北、天津广大地区防洪安全。

北三河联合调度北关枢纽和土门楼枢纽，确保河道行洪安全，有力保障了北京城区、城市副中心及下游河北沿线的防洪安全。

“在这次防御流域性特大洪水过程中，海河流域有84座大中型水库投入拦洪，总量超过28.5亿立方米。初步统计，通过科学精细调度，避免了24个城镇、751万亩耕地受淹，避免了462.3万人转移，充分发挥了流域防洪工程体系综合减灾效益，极大减轻了下游防洪压力，最大程度减小了洪水灾害损失，保障了人民群众生命财产安全。”水旱灾害防御司副司长王章立说。

“洪水来临前，我们按照水利部的安排部署，调度21座大中型水库进行预泄，提前降低水库水位，腾出库容，为迎战洪水做好准备。”海委防御处处长杨志刚说。

7月31日，短时间内的强降雨导致位于永定河流域的斋堂水库水位快速上涨。“斋堂水库一度超汛限水位11.3米。”北京市水务局永定河管理处主任陶海军回想当时惊心动魄的调度过程仍心有余悸，“在最大入库流量935立方米每秒的情况下，相应出库流量仅300立方米每秒，削峰率达67.9%，为下游北京市门头沟区4300余名群众转移赢得时间和空间。”

冲锋 闻汛而动、向险而行

6天5夜！

这是北京永定河雁翅水文站全体职工坚守的时间。

在断水、断电、断网、断路等多重困难下，雁翅水文站全体职工仍冲锋在前，在湍急的水流中采用雷达波测流系统等测流方式，抢测洪水过程，向村民筹集“百家油”发电，通过卫星电话将宝贵的水文资料传递出去，完整记录了永定河山峡段1956年有实测记录以来最大的洪峰过程。

尽管人员“被困”，但雁翅水文站的水文数据从未中断，为下游调度提供了重要的决策依据。

漫水河水文站是北京房山区大石河上的国家重要报汛站。全体职工在洪水上涨至缆道房，水深四五十厘米的情况下，仍然坚持完成测流任务。尽管站房被淹没，他们仍抢出关键设备和重要资料，转移至上游铁路桥并继续施测流量，坚持每一小时一报汛。7名职工在湍急的洪水中被困6个小时，直至获救。

海委拒马河都衙水文站在测验设施全部冲毁、通信全部中断的情况下，水文职工依然坚持通过备用水尺观测水位，施测流量。当用卫星电话与后方取得联系后，他们的第一句话不是报平安，而是报水位。

决战毫厘之间，科学的决策调度需要更多及时可靠的水文数据，水文测报一刻也不能停。

在雁翅、张坊等重要水文站遭遇水毁，报汛困难的紧急时刻，水文应急监测队冲锋在前，向险而行，及时支援一线，增设应急监测断面，强化关键节点水情监测，千方百计保证水文信息不中断。

海委、北京、天津、河北、山西、河南等水文部门抽调技术骨干共组建70余支应急监测队，累计出动1600余人次紧急驰援，顶风冒雨，踏浪测洪，动态监测永定河、大清河、子牙河等水系水情走势，跟踪洪峰位置，为防汛调度决策提供了重要支撑。

冲锋在一线的还有水利部工作组、专家组。

26个工作组、专家组第一时间赶赴汛情最紧急的地方，日夜鏖战、倾尽全力，对工程调度、堤防巡查防守、应急抢险、蓄滞洪区启用、山洪灾害防御、已运用蓄滞洪区围堤防守等关键环节进行全程监督检查指导，展现科学治水的专业担当。

坚守 慎终如始打好防汛工作“持久战”

8月22日8时，独流减河进洪闸，431立方米每秒，来自大清河及上游水系的洪水正在从这里汇入渤海。

当前，海河流域洪水进入退水阶段，作为大清河水系的唯一入海通道，独流减河进洪闸36孔闸门全部开启，全力下泄上游来水。

“如果不再降雨的话，大清河东淀内的洪水预计9月17日才能消退。”水利部水文首席预报员尹志杰说。

杨柳青东淀蓄滞洪区已开启大清河、老龙湾、水高庄、第六埠等4个退水口门，加快蓄滞洪区内洪水向独流减河汇入进程。

“这个时候防汛工作的重点主要是做好堤防的巡查防守和应急处置，还有蓄滞洪区内的人员转移和安全管控，确保堤防安全和蓄滞洪区内的人员安全。”防御司蓄滞洪区处处长李俊凯说。

行百里者半九十。控制性水闸工程正在全力泄洪，海河防汛还未到鸣金收兵之时。水利部下发通知，要求地方加强蓄滞洪区围堤隔堤和安全区围堤的巡查防守，做好蓄滞洪区围堤隔堤和安全区围堤的巡查防守。同时，督促指导有关地方充分利用降雨间歇期抢修水毁水利工程，及时恢复防洪功能，慎终如始打好防汛工作“持久战”。

打一场仗，总结一场，进步一场。

8月11日，一场针对本轮海河流域洪水防御的复盘检视会议正在水利部国家水工程调度指挥中心热烈进行。4个小时多的时间里，防御司、水文司、海委、信息中心等多家单位，直击难点痛点，直面短板弱项，既谈经验，也讲不足，思维在交流中持续碰撞，问题在分析中不断发现，对策在研讨中逐渐清晰。

及时复盘检视，及时查漏补缺，才能更深刻地汲取防范应对工作中的教训，更精准地查找水旱灾害防御的短板，更有效地避免重蹈覆辙。

“要聚焦预报预警预演预案功能、流域防洪工程体系建设、数字孪生流域建设、防洪体制机制法治管理等重点方面，找准短板弱项，着眼长治久安，统筹谋划海河流域系统治理方案，着力提升流域洪水防御能力。”国家防总副总指挥、水利部部长李国英总结复盘检视会时强调。

这不只是对海河流域的要求，更是对全国各个流域防洪工作的嘱托。

重整行装再出发。2023年汛期的考验还在继续，极端天气风险随时可能发生。据悉，水利部将继续枕戈待旦，毫不松懈地抓好各项工作，牢牢守住水旱灾害防御底线，时刻做好迎战更严重水旱灾害的准备。（火传鲁、王恺、李海川对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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