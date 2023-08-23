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2023年全国早稻产量同比增长0.8% 单产小幅增长

2023年08月23日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者杨曦）国家统计局23日发布数据显示，2023年，全国早稻播种面积稳中略减，单产小幅增长，早稻产量略增。

根据10省（区）早稻抽样调查结果推算，全国早稻总产量2833.7万吨（566.7亿斤），比2022年增加21.5万吨（4.3亿斤），增长0.8%。

国家统计局农村司司长王贵荣表示，在国际环境复杂严峻、全球极端天气多发的形势下，我国夏粮丰收、早稻增产，为稳定全年粮食生产奠定了良好基础。

早稻面积稳中略减

2023年全国早稻播种面积4733.1千公顷（7099.7万亩），比上年减少21.9千公顷（32.9万亩），下降0.5%。其中，浙江、广西、广东播种面积分别增加9.1千公顷（13.6万亩）、2.1千公顷（3.1万亩）和1.7千公顷（2.6万亩），增长8.0%、0.3%和0.2%；江西、湖南调整种植结构，播种面积分别减少18.0千公顷（27.0万亩）和8.0千公顷（12.0万亩），下降1.5%和0.7%。

王贵荣表示，各地层层压实粮食生产责任，认真落实国家稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴等政策，配套出台相关支持措施，保障农民种粮收益，早稻播种面积保持了基本稳定。同时，由于上年南方地区秋冬连旱，部分“稻稻油”产区油菜生育期推迟，茬口紧张，影响早稻适时移栽，农户改种其他作物，早稻播种面积略有下降。

早稻单产小幅增长

2023年全国早稻单产5987.0公斤/公顷（399.1公斤/亩），比上年增加72.7公斤/公顷（4.8公斤/亩），增长1.2%。其中，江西、广东和湖南单产分别增加143.9公斤/公顷（9.6公斤/亩）、99.0公斤/公顷（6.6公斤/亩）和56.1公斤/公顷（3.7公斤/亩），增长2.6%、1.6%和0.9%；广西受多次强降雨天气影响，单产减少27.3公斤/公顷（1.8公斤/亩），下降0.5%。

王贵荣分析，单产小幅增长主要有以下原因：早稻播种以来，主产区水热匹配良好，气象条件总体有利于早稻生长发育和产量形成。播种育秧期平均气温较常年同期偏高，秧苗出苗较快，长势良好。返青分蘖期部分稻区出现阶段性低温或阴雨天气，移栽早稻返青推迟，分蘖速率减缓。孕穗抽穗期大部产区光温条件接近常年同期，晴雨相间，天气条件利于早稻幼穗分化及抽穗开花；6月下旬江南大部、华南西部出现强降雨，局部地区早稻遭遇“雨洗禾花”，但影响总体偏轻。灌浆成熟期江南、华南地区多晴少雨利于早稻成熟收晒；台风“泰利”造成早稻收获进度放缓，但影响有限。

(责编：杨曦、高雷)
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