人民网北京8月23日电 （王绍绍）23日，自然资源部举行例行新闻发布会。自然资源部地质勘查管理司司长熊自力介绍了“七下八上”关键期地质灾害和海洋灾害防范工作情况。他表示，今年1-7月，共成功预报地质灾害132起，避免了1606人的可能因灾伤亡。

“七下八上”历来是我国每年防汛的关键期。据气象部门统计，今年7月16日至8月15日，我国暴雨区域集中，极端性强，全国共出现7次暴雨过程，华北、东北分别遭受3次暴雨过程袭击，其中华北多地日降水量破历史记录。熊自力表示，自然资源部全力做好“七下八上”防汛关键期特别是台风“杜苏芮”和“卡努”登陆前后地质灾害防范应对和海洋灾害防御工作。

一是加强研究部署，强化事前防范。8月8日，印发《关于进一步做好台风“卡努”海洋灾害应对工作的通知》，要求部属各有关单位加强值班值守，强化应急备勤；加强会商研判，重点关注“卡努”的发展态势，同时关注第7号台风移动走向和强度变化，及时发布预警预报；及时派出专家工作组，针对重点隐患区，加强对地方海洋灾害防御的指导；实行信息零报告制度，第一时间报送灾情信息。

二是加强会商预警，强化防御响应。在地质灾害防范应对方面，熊自力介绍，“七下八上”特别是台风影响期间，我部研判地质灾害风险发展趋势，分析防范重点区域，及时启动和调整防御响应等级，研究针对性防范措施。海洋灾害防御方面，我部组织各有关单位加密观测监测，强化会商研判，及时发布预报预警，加强对地方海洋灾害防御的指导。

三是加强培训演练，强化排查转移。“七下八上”期间，自然资源部指导各地自然资源主管部门紧盯重点时段和重点区域，强化巡查排查，指导避险转移，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

(责编：郭思邈、高雷)

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