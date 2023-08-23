人民网北京8月23日电 （王绍绍）23日，自然资源部举行例行新闻发布会。自然资源部办公厅主任谢承祥在会上介绍2023年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动情况。该活动旨在强化公民国家版图意识，推进测绘地理信息转型升级助力生态文明建设。

今年将迎来第20个全国测绘法宣传日，主题为“规范使用地图 一点都不能错”。 自然资源部地理信息管理司司长李永春表示，地图是国家版图的最常见、最直观的表现形式。因此，地图除了具有严密的科学性之外，还具有严肃的政治性、严格的法定性。

李永春表示，正确的国家版图，是国家主权和领土完整的象征。开展国家版图意识宣传教育，其目的是促进公民特别是广大青少年从国家相关法律法规规定和历史长河中了解国家版图、认知国家版图，从而树立国家版图意识，增强维护国家主权和领土完整的自觉性。

此外，李永春还介绍了自然资源部会同相关部门在国家版图意识宣传教育方面工作情况。

持续开展“一周两赛三进”活动。同时，举办国家版图知识竞赛和少儿手绘地图大赛、国家版图意识宣传教育“进学校、进社区、进媒体”活动。

发布标准地图，为社会公众提供权威、准确、便捷的公益性地图服务，从源头上减少“问题地图”的出现。

加大“问题地图”监管力度，对电视、网站、报刊、商铺、新媒体等各载体发布的不符合我国规定、未正确表达我领土主张的地图，依法依规进行调查处理。

完善地图管理政策法规，陆续发布《公开地图内容表示规范》《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》，制定新型地图产品审查规范，确保地图应用和管理规范有序。

(责编：郭思邈、高雷)

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