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“机器人老师”将走进全国千所革命老区小学

2023年08月23日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者赵竹青）记者从清华大学人工智能研究院智能机器人研究中心获悉，日前，“中国人工智能红色教育万里行”公益活动在山东省临沂市莒南县第一小学举行。该中心现场为莒南县第一小学等当地5所公办小学捐赠了一批自主研发的人工智能教育设备，包含助教机器人与课程机器人25台（套），以及配套拓展材料包、操作平板电脑和400本清华出版社教材。

据介绍，未来1至2年内，“中国人工智能红色教育万里行”活动将在全国100个具有代表性的革命老区建立人工智能红色教育的示范区，遴选1000家“人工智能红色教育示范学校”，捐赠人工智能教育设备，以体系化课程资源为工具，以人工智能创新技术为依托，为偏远革命老区的科技教育注入新活力。

清华大学智能机器人中心为莒南捐赠教学机器人。受访者供图

清华大学智能机器人中心为莒南捐赠教学机器人。受访者供图

活动中，清华大学人工智能研究院智能机器人研究中心主任孙富春表示，“此次开展‘中国人工智能红色教育万里行’系列公益活动，是依托智能机器人中心丰富的科研成果及技术优势，将革命精神与现代科技教育相结合，以实实在在的成果展示人工智能教育发展成效，践行素质教育，促进教育均衡。”

清华大学人工智能研究院智能机器人中心副主任闵海波说：“将机器人引入课堂，通过人机协同，借助基于人工智能的交互技术，可更好地帮助教师提升授课质量，实现课程的标准化输出，对解决偏远地区师资不足及教育资源匮乏等痛点问题非常重要。”

此次莒南县5所受捐小学的学生，将在“机器人老师”的引导和帮助下，通过丰富的智能化教具和拓展材料，借助清华大学出版社的《人工智能机器人基础》教材，系统性学习“人工智能、机器人、编程”等知识，全方位培养青少年以人工智能为核心的信息科技素养。

“面对这些会说话、能互动、会教课的机器人，孩子们特别开心。”莒南县第一小学校长王立华说，学校将在清华大学智能机器人中心支持下，为学生上好人工智能课，组织丰富的人工智能课余活动，培养学生参与人工智能相关赛事，为孩子们打开触摸科学、爱上科学的大门。

(责编：赵竹青、高雷)
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