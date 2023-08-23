人民网北京8月23日电 （记者王连香）据交通运输部消息，截至7月31日，全国共有322家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证597.6万本、车辆运输证250.4万本，环比分别增长3.2％、2.9％。网约车监管信息交互系统7月份共收到订单信息8.21亿单，环比上升7.6％。

在各主要中心城市中，订单合规率最高的是杭州，最低的是大连。杭州、厦门、深圳、广州、海口、重庆、郑州、青岛、兰州、福州、合肥、天津、南京、南昌、南宁、济南、成都、太原等18个城市订单合规率均在80％以上。7月订单合规率增长前3名的依次是合肥、石家庄、广州；增长最后3名的依次是长春、武汉、宁波。

(责编：王连香、高雷)

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